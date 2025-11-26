본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[오늘의신상]샴페인과 함께 홀리데이…할리스 '모엣샹동 케이크' 세트'

한예주기자

입력2025.11.26 08:50

시계아이콘00분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

할리스, 시즌 한정 홀케이크
'샴페인처럼 반짝이는 홀리데이' 컨셉
28일부터 사전 예약

할리스가 프랑스 대표 샴페인 '모엣 & 샹동'과 함께 구성된 홀리데이 시즌 한정 홀케이크를 공개한다고 26일 밝혔다.


할리스는 '샴페인처럼 반짝이는 홀리데이'를 컨셉의 시즌 한정 홀케이크 '홀리데이 샴페인 골드 케이크'를 선보인다. 샴페인잔 오브제와 샴페인의 스파클링을 형상화한 금빛 디테일로 프리미엄 파티 감성을 더한 제품이다. 깊고 진한 블랙 벨벳 시트에 부드러운 크림치즈와 체리 콩포트를 더한 것이 특징이다.


[오늘의신상]샴페인과 함께 홀리데이…할리스 '모엣샹동 케이크' 세트'
AD

270년 전통의 프랑스 대표 샴페인 '모엣 & 샹동'의 2025 엔드 오브 이어 리미티드 에디션 '모엣 샹동 임페리얼 750㎖'와 함께 구성된 '홀리데이 모엣샹동 케이크 세트'도 마련됐다.


할리스의 홀리데이 샴페인 골드 케이크와 세트는 한정 수량으로 출시되며, 100% 사전 예약으로만 구매할 수 있다. 예약은 오는 28일 오전 9시부터 12월11일까지 할리스 앱을 통해 진행되며, 픽업은 12월16일부터 28일까지 가능하다.


할리스 관계자는 "다가오는 홀리데이 시즌을 맞아, 특별한 순간을 보다 풍성하게 즐길 수 있도록 샴페인을 모티브로 한 홀리데이 케이크를 출시한다"며 "파티의 분위기를 끌어올려 줄 프리미엄 샴페인과 함께 구매할 수 있는 세트도 마련돼 있으니 가족, 친구, 연인 등 소중한 사람과 연말 파티를 준비하는 고객님들의 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, 할리스는 홀리데이 시즌을 위한 미니 홀케이크 '춘식이의 딸기생크림'과 '초코춘식의 쿠키앤크림' 사전 예약도 진행 중이다. 할리스 앱을 통한 사전 예약 시 3000원의 할인을 받을 수 있으며, 제품은 12월3일부터 전국 할리스 매장에서 픽업할 수 있다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기