해군 입대 이재용 장남, 기수 대표로 임관식 지휘

139기 '대대장 후보생'…전체 후보생 지휘

11주 교육 마치고 28일 해군 소위 임관

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호씨(25)가 오는 28일 해군 학사사관후보생 139기 임관식에서 기수 대표로 제병 지휘에 나선다. 미국 시민권을 포기하고 해군 장교로 입대한 뒤 11주간의 강도 높은 교육 과정을 마친 결과다.

지난 9월 23일 해군사관학교 웅포 강당에서 열린 '제139기 해군 사관후보생 입교식'에서 선서하고 있는 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호씨의 모습. 연합뉴스

25일 재계에 따르면 이씨는 경남 창원시 해군사관학교에서 진행되는 임관식을 앞두고 현재 마지막 훈련 일정에 돌입했다. 특히 139기 남녀 후보생 83명(남자 62명·여자 21명)을 통솔하는 '대대장 후보생'으로 선발돼 임관식에서 전체 후보생을 지휘할 예정이다.

2000년 미국에서 태어난 선천적 복수국적자인 그는 지난 9월15일 대한민국 해군 장교로 입대하면서 미국 시민권을 포기해 '노블레스 오블리주'라는 평가를 받았다. 이후 정식 학사사관후보생으로서 총 11주간 3단계로 진행되는 교육·훈련에 참여했다.

2~7주차 '군인화 과정'에서는 행군훈련, 전투수영, 야전교육, 해병대 전지훈련 등을 소화하며 기초 군사 역량을 쌓았으며 8~9주차 '장교화 과정'에서는 초급장교로서 명예·책임의식을 높이는 리더십 교육을 받았다. 이후 마지막 10~11주차 '해군화 과정'에서는 해군 주요 부대와 함정 견학, 선배 장교와의 대면 교육을 통해 실무 이해도를 넓혔다. 현재는 임관식 연습에 집중하고 있는 것으로 알려졌다.

이씨는 28일 임관식을 통해 해군 소위로 임관할 예정이며 교육 훈련 기간을 포함해 총 39개월간 복무한다. 그는 통역 장교를 지원한 것으로 알려졌다.





한편 이지호씨의 임관식에는 부친인 이재용 회장도 참석할 예정이다. 앞서 입영식에서는 이 회장은 참석하지 않았으며 모친 임세령 대상홀딩스 부회장과 여동생 이원주씨가 함께한 것으로 전해졌다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

