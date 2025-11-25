근로복지공단·울산 중구, 탄소중립실천 캠페인·소통 간담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지자체·공공기관 기후위기 공동대응 협력방안 논의

근로복지공단(이사장 박종길)이 25일 울산 중구(청장 김영길)와 함께 기후위기 대응과 탄소중립 실천 확산을 위한 '탄소중립 실천 캠페인 및 소통 간담회'를 열었다.

이번 행사는 공단과 울산 중구가 2023년 체결한 '누구나 살고 싶은 정원도시 조성과 탄소중립 실천을 위한 업무협약' 실천의 하나로 매년 꾸준히 이어오고 있는 활동이다.

올해는 공단과 울산 중구청 직원 20여명이 참여해 공단 옆 혁신휴공원 내 푸른씨앗정원에서 잡초 제거와 환경정화 활동을 펼쳤다.

박종길 이사장과 김영길 중구청장은 푸른씨앗정원을 함께 둘러보며 정원도시 조성, 탄소저감 녹지 확충, 2028 울산국제정원박람회 연계 협력 등 지자체­공공기관 간 기후위기 공동대응 협력 강화 방안을 논의했다.





AD

박종길 이사장은 "공단의 친환경 경영 노력과 울산 중구의 정원문화 확산 정책이 자연스럽게 이어져 지역의 탄소중립 실천 기반이 더 탄탄해지길 기대한다"며, "울산 중구와 긴밀히 협력해 지속가능한 탄소중립 실천의 모범 사례를 만들어 나가겠다"고 힘줬다.

박종길 근로복지공단 이사장(오른쪽부터 여섯번째)과 김영길 울산 중구청장(오른쪽부터 다섯번째)이 25일 공단 옆 혁신휴공원 내 푸른씨앗 정원에서 '탄소중립 실천 캠페인 및 소통 간담회'를 진행하고 있다.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>