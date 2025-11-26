본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[단독]중기부, 외국인 전문인력 'E-7-1 비자추천 제도' 확대 추진

최호경기자

입력2025.11.26 07:00

시계아이콘01분 25초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

국내 유학생 중심에서 해외 석·박사급 우수인재로 확대
대상국가 선정 기준·패스트트랙·신규 비자 신설 등 검토
이공계 중심에서 인문계로 중기부 추천 직종 확대 고려

정부가 외국인 전문인력(E-7-1) 고용추천 제도의 확대·개편을 추진한다. 그간 국내 유학생 중심으로 운영되던 해당 제도를 해외 대학 석·박사급 우수인재까지 유치할 수 있도록 하겠다는 취지다. 정부는 이에 따라 인재유치 대상 국가 선정 기준을 마련하고 관련 행정 절차를 간소화하는 한편 추천 직종을 확대하기 위한 제반 검토에 착수했다.


25일 정부에 따르면 중소벤처기업부는 이런 취지에 맞게 E-7-1 고용추천 제도를 개선하기 위한 연구용역에 최근 착수했다. E-7-1 고용추천 제도는 내국인 채용이 어려워 인력난을 겪는 중소기업이 외국인 전문인력을 고용할 수 있도록 지원하는 내용이다. 국내 중소기업과의 계약에 따라 중기부 추천 직종 24개 분야에서 일하려는 유학생을 대상으로 중기부가 검증을 거쳐 고용추천서를 발급하면, 해당 유학생은 이를 근거로 출입국·외국인관서에서 E-7-1 비자를 신청할 수 있다.


[단독]중기부, 외국인 전문인력 'E-7-1 비자추천 제도' 확대 추진
AD

중기부는 지난해 법무부와의 협의를 거쳐 24개 직종에 대한 고용추천 권한을 확보했다. 중기부가 고용추천서를 발급하면, 법무부가 최종 비자(E-7-1) 심사·발급을 담당하는 구조로 운영된다. 추천 직종은 정보기술(IT), 전기·전자 등이다. 국내에서 전문학사 이상 학위를 취득했거나 졸업을 앞둔 외국인 유학생은 D-2(유학) 또는 D-10(구직) 비자를 보유하고 있다. 이들이 구직 활동을 통해 해당 직종에서 취업에 성공하면, E-7 계열 비자로 체류자격을 변경해야 정식 근로가 가능하다. 이러한 현행 제도의 틀 내에서 추가로 해외 우수 인재 유치가 가능하도록 E-7-1 비자추천 절차를 개선하겠다는 게 중기부의 구상이다.


중기부는 먼저 중소벤처기업의 기술·연구개발(R&D) 수요에 부합하는 해외 석·박사급 우수인재 유치 전략을 마련하기 위한 대상국가 선정 기준을 마련할 예정이다. 우수인재 공급이 풍부하고 한국 산업과의 연계성이 높으며 학력·경력 검증 체계가 안정적인 국가를 5개국 이상 발굴하는 것이 목표다. 공급력·산업연계성·검증용이성·행정안정성·문화적합성 등 정량평가지표를 설정해 점수화한 뒤 상위 5개국 이상을 유치 우선국가로 선정하는 식이다.


[단독]중기부, 외국인 전문인력 'E-7-1 비자추천 제도' 확대 추진 외국인 유학생들이 부산의 한 대학교 졸업식에서 기념 사진을 찍고 있다. 연합뉴스

'패스트트랙' 절차 도입도 검토하고 있다. 신청서 제출부터 외부심의, 고용추천 등으로 이어지는 현행 5단계 비자추천 절차에서 병목 구간을 진단하고, 해외 인재 추천 과정에서 발생하는 행정 지연 가능성을 줄이겠다는 취지다. 중기부는 아울러 허위 학력 및 경력 제출을 방지하기 위한 검증 체계를 보완할 방침이다. 해외 공공기관이나 대학 인증정보 활용, 국제 학위검증기관과의 연계 모델 구축 등 다양한 방식이 논의되고 있다. 아울러 해외 인재 유치를 위한 신규 비자 신설의 필요성과 타당성 분석에도 들어갔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

기존 이공계 중심이던 추천 직종을 인문계 직종까지 추가 확대하는 방안도 논의 중이다. 해외영업, 상품기획 등 인문 분야에도 외국인 전문인력 수요가 존재한다는 점을 고려한 결정이다. 최근 일부 대학에서는 인문계 유학생의 국내 취업 수요가 적지 않다는 의견을 중기부 등에 비공식적으로 전달한 것으로 알려졌다. 정부 관계자는 "고용추천 비자에 현재 포함되지 않은 직종을 넣는 방안을 적극 고려하고 있다"면서 "추천 직종 범위를 넓히면 제도의 활용도가 높아질 수 있을 것"이라고 말했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기