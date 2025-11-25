미·중 정상 통화…트럼프 "내년 4월 방중, 연말엔 시진핑 국빈 방미"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 말 정상회담 후 첫 통화

트럼프 "우크라, 펜타닐, 대두 등 논의"

시 "대만의 中 반환은 전후 국제질서 핵심"

도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과 전화통화를 한 뒤 내년 4월 중국을 방문할 예정이라고 밝혔다. 그는 시 주석이 내년 하반기 미국을 국빈 방문할 가능성도 거론하면서, 내년 미·중 정상이 상대국을 오가는 두 차례의 '빅 이벤트'를 예고했다. 양측은 통화에서 무역 뿐 아니라 우크라이나 전쟁 종식과 대만 문제 등 주요 현안을 폭넓게 논의했다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "시 주석과 매우 좋은 전화통화를 했다"고 전했다. 그는 "우리는 우크라이나·러시아, 펜타닐, 대두와 기타 농산물 등 다양한 주제에 대해 논의했다"며 두 정상이 내년 상호 방문 일정을 조율했다는 사실을 공개했다.

트럼프 대통령은 "시 주석이 내년 4월 베이징 방문을 초청했고 난 이를 수락했다"며 "나 역시 시 주석을 내년 후반 미국 국빈 방문의 손님으로 초대했다"고 밝혔다. 내년 두 차례의 미·중 정상회담 개최를 예고한 셈이다. 또 "중국과의 관계는 매우 강력하다"고 강조했다.

그는 지난달 한국에서 타결된 무역 합의 이행과 관련해서도 "양측이 합의 내용을 최신 상태로 정확하게 유지하는 데 상당한 진전을 이뤘다"며 "이제 우리는 큰 그림을 그릴 수 있게 됐다"고 평가했다.

이번 통화는 두 정상이 지난 10월 말 한국에서 무역 휴전에 합의한 이후 처음 가진 정상 간 소통이다. 중국 정부도 통화 사실을 확인하며, 우크라이나 전쟁 외에 대만 문제도 논의됐다고 밝혔다.

중국 외교부에 따르면 시 주석은 통화에서 "대만의 중국 반환은 제2차 세계대전 이후 국제 질서의 핵심 요소"라고 강조했다. 중국 관영 신화통신은 이와 관련해 트럼프 대통령이 "중국은 제2차 세계대전 승리에 중요한 역할을 했다. 미국은 중국에 있어 대만 문제가 얼마나 중요한지 이해한다"고 말했다고 전했다.

대만 문제는 미·중 정상회담에서 반복적으로 논의되는 사안이지만, 두 정상은 지난달 부산 회담에서는 이를 언급하지 않았다. 이번 시 주석의 발언은 최근 다카이치 사나에 일본 총리가 '대만 유사시 개입'을 시사하며 고조된 일·중 갈등 속에서, 중국이 일본 최대 우방인 미국을 향해 대만 반환의 필요성을 재차 강조한 것으로 해석된다.

시 주석은 우크라이나 전쟁과 관련해서는 "양측이 구속력 있는 평화 협정을 조속히 체결하길 희망한다"고도 밝혔다. 또 지난달 한국에서 열린 정상회담의 긍정적 흐름을 이어가고 협력을 확대해야 할 필요성도 언급했다.

미·중은 지난달 무역 합의에 따라 미국은 중국산 모든 수입품에 부과하던 펜타닐 관세를 20%에서 10%로 인하하고, 중국은 1년간 희토류 수출 제한을 유예하는 데 더해 미국산 대두 수입을 재개하기로 했다.





특히 이번 통화는 중국의 희토류 수출 재개와 관련해 양국의 세부 협상이 진행되는 시점에 이뤄졌다. 미국 역시 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 칩을 중국에 판매할지 여부를 검토 중이다. 이에 대해 하워드 러트닉 미 상무부 장관은 이날 블룸버그TV 인터뷰에서 "대통령은 잠재적인 수출 재개 결정을 위해 다양한 참모들의 의견을 듣고 있다"며 "최종 결정은 트럼프 대통령의 책상 위에 놓여 있다"고 말했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

