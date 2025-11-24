침체된 강원 남부권 '돌파구' 찾는다…6개 시군, 원주공항 국제화 한목소리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 남부권 6개 시군(원주·횡성·영월·평창·정선·태백)은 24일 호텔인터불고 원주에서 국토교통부의 '제7차 공항개발 종합계획'에 '원주(횡성)공항의 국제화 사업 반영'을 요청하는 공동 건의문을 채택했다.

이날 서명식에는 원강수 원주시장, 김명기 횡성군수, 이상호 태백시장, 최명서 영월군수, 심재국 평창군수, 최승준 정선군수 등 강원 남부권 6개 시군의 시장·군수가 모두 참석해 원주(횡성)공항 국제화 추진에 뜻을 모았다.

이번 공동 건의문 채택은 원주(횡성)공항 국제화가 침체된 강원 남부권 경제를 되살리고 공동 번영을 이끌 핵심 인프라라는 인식을 공유하고, 이에 대한 정부의 적극적인 지원과 조치를 요청하기 위해 마련됐다.

건의문의 주요 내용은 강원 남부권의 절실한 지역 현안과 새로운 돌파구 필요성, 원주(횡성)공항의 경제적 파급 효과, 국토교통부의 선제적 결단 촉구 등이며, 강원특별자치도를 통해 국토교통부에 전달될 예정이다.

원주(횡성)공항의 시설 개선으로 국제선 유치 여건이 갖춰지면, 강원 남부권 지역 경제 활성화는 물론, 수도권과 비수도권 간 격차 해소와 강원특별자치도 발전의 중요한 돌파구 확보가 기대된다.

한편 원주시는 지난 1월 시의회 차원의 건의안을 채택했고, 2월에는 원주시·횡성군 공동 건의문 서명식을 통해 유치 의지와 열망을 지역사회에 알렸다. 3월과 9월에는 민간 사회단체가 홍보 캠페인과 결의대회를 전개하며 시민 공감대를 확산했다.

원강수 원주시장은 "강원 남부권에 국제선 하늘길이 열리면 해외 관광객의 유입이 폭발적으로 증가해 각 시군의 관광 자원이 시너지 효과를 낼 수 있다"며 "이는 곧 새로운 일자리 창출과 지역 상권 활성화로 이어져, 강원 남부권 전체의 공동 번영을 실현하는 초석이 될 것"이라고 말했다.





이어 "원주(횡성)공항의 국제화를 위해 55만 강원 남부권 주민 여러분의 힘을 모아주시길 바란다"고 덧붙였다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

