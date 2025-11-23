본문 바로가기
우크라, 제네바 종전 협상 앞두고 모스크바 인근 발전소 공습

최서윤기자

입력2025.11.23 20:35

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민 수천명 난방 공급 끊겨
대형 전력 인프라 타격 처음

미국과 우크라이나의 평화 계획 논의를 위한 제네바 회담을 앞두고 우크라이나가 러시아 심장부인 모스크바 인근을 공습했다.


23일(현지시간) 러시아 당국에 따르면 우크라이나군은 러시아 모스크바주 샤투라 지역에 있는 한 열병합발전소를 드론으로 공격했다. 이 공격으로 발전소에서 큰불이 났고 주민 수천명의 난방 공급이 끊겼다.


이날 새벽 우크라이나 드론이 크렘린궁에서 동쪽으로 약 120㎞ 떨어진 샤투라 발전소를 겨냥한 것으로 알려졌다. 사회관계망서비스 텔레그램 등에 올라온 영상에는 밤하늘로 치솟은 불길과 검은 연기가 담겼다.


우크라, 제네바 종전 협상 앞두고 모스크바 인근 발전소 공습 23일(현지시간) 우크라이나 드론의 공격을 받아 화재가 발생한 러시아 샤투라 발전소 주변에서 불길과 연기가 치솟는 모습. 로이터·연합뉴스
안드레이 보로비요프 모스크바주지사는 "일부 드론은 방공군이 격추했지만, 몇 대는 발전소에 구역에 떨어졌고, 시설에 화재가 발생했다"고 말했다.


이어 "비상 전력이 가동됐으며 기온이 영하권이어서 지역에 이동식 난방 장비가 투입되고 있다"며 "난방 공급을 신속히 복구하기 위한 모든 조치를 하고 있다"고 했다.


러시아-우크라이나 전쟁이 4년째 이어지는 가운데 러시아는 우크라이나의 전력·난방 시설을 집중 타격하고, 우크라이나는 러시아의 정유 시설과 송유관 파괴에 주력해왔다.


우크라이나는 러시아 점령지와 우크라이나 인접 러시아 지역의 전력·난방 시설을 주로 공격했으나, 지금까지 인구 2200만명 이상인 모스크바와 그 주변 지역의 대규모 인프라에 큰 피해를 준 적은 없었다.


샤투라 발전소는 러시아에서 오래된 발전소 중 하나로, 지금은 주로 천연가스를 연료로 가동한다.


러시아 국방부는 이날 우크라이나 드론 75대를 격추했다고 밝혔다. 이 중 36대는 흑해 상공에서, 일부는 모스크바주 상공에서 각각 격추했다.


한편 미국과 우크라이나, 유럽 대표단은 이날 스위스 제네바에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 제안한 28개 항목의 평화 구상안 초안을 두고 논의에 들어간다.


이 평화 구상안에는 우크라이나가 동부 돈바스(도네츠크 및 루한스크) 지역 전체를 러시아에 양보하고 우크라이나군을 60만명 규모로 축소한다는 등의 내용이 담겼다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

