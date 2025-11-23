본문 바로가기
울산 수돗물, 맑은 물 안전성 확인… 먹는물 수질기준 전 항목 '적합'

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.23 09:00

상수도사업본부, 10월 중 수질검사 결과

울산시상수도사업본부는 지난 10월 중 시행한 울산 수돗물 수질검사 결과가 우리나라 먹는물 수질기준에 적합하다고 전했다.


검사 대상은 회야·천상정수장에서 공급되는 정수로, 검사 항목은 총 60개에 이른다.


세부적 검사 결과를 보면 △일반세균, 총대장균군, 대장균 등 미생물 4개 항목 △암모니아성질소, 질산성 질소, 불소, 중금속 등 유해영향 무기물질 12개 항목의 경우 모두 '불검출 또는 기준치 이하'로 나타났다.


또 △페놀, 벤젠, 사염화탄소 등 건강상 유해영향 유기물질 17개 항목은 '불검출' △잔류염소, 총트리할로메탄, 클로로포름 등 소독제·소독부산물질 11개 항목 역시 '불검출 또는 기준치 이하'로 측정됐다.


이와 함께 △심미적 영향 물질인 경도, 냄새, 맛, 색도, 탁도 등 16개 항목도 '불검출, 적합, 기준치 이하' 등으로 각각 조사됐다.


아울러 구군 별 급수 인구에 따라 산출해 선정된 총 114개의 가정 수도꼭지와 노후관 수도꼭지에 대한 수질검사 결과도 수질 기준에 적합한 것으로 조사됐다.


상수도 사업본부 관계자는 "정수장에서 각 가정까지 공급되는 수돗물을 철저하게 관리하고 정기적인 수질검사로 시민들이 안심하고 음용할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.


자세한 수질검사 결과는 울산상수도사업본부 누리집에서 확인할 수 있다.


울산시상수도사업본부는 '우리집 수돗물 안심확인제'를 시행해 누구나 무료로 수질검사를 받을 수 있다. 신청은 울산상수도사업본부 누리집, 물사랑 누리집 또는 전화로 가능하다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

