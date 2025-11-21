"최고 고객층마저 배신감 느끼기 시작했다"…기지개 켜는 명품시장에 '경고등'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 2년간 침체를 겪던 글로벌 명품 시장이 내년에 성장세로 전환해 3~5% 커질 전망이지만, 가격 인상에 소비자들의 피로감이 높아지며 고객 이탈 경고등이 켜졌다는 분석이 나왔다.

베인앤컴퍼니는 20일(현지시간) 이탈리아 명품 협회 알타감마와 공동으로 조사를 실시한 결과 2026년 명품 시장이 올해보다 3~5% 성장한 3650~3750억유로(약 620조~637조원) 규모에 이를 것이라고 밝혔다.

베인앤컴퍼니는 보고서에서 내년 미국이 강력한 금융 시장에 힘입어 성장하고, 중국이 경제 회복세를 보일 것으로 가정하며 이같이 전망했다.

올해 세계 개인 명품 시장은 3580억유로 규모로, 전년(3640억유로)보다 약 2% 감소했으나 고정 환율 기준으로는 변동이 거의 없는 수준이다. 베인앤컴퍼니가 지난 6월 발행한 보고서에서 올해 명품 수요가 최대 5% 감소할 것으로 내다봤으나 규모를 유지한 것이다. 코로나19 팬데믹 이후 침체를 겪던 명품 시장은 2023년 3690억유로를 기록한 이후 침체를 겪고 있다.

그러나 보고서는 명품 브랜드들의 지속적인 가격 인상으로 중산층을 중심으로 한 열망 소비자(aspirational buyers)의 수요가 감소했고, 초부유층 고객들도 '배신감'을 느낀다고 밝혔다. 이는 최근 몇 년간 명품 업계를 이끌었던 고급화 전략에 반대되는 결과다.

조사 결과 명품 고객은 감소세로 나타났다. 명품 소비자 수는 2022년 4억명에서 2025년 3억4000만명으로 줄었다. 2024~2025년 명품 브랜드의 신규 고객 확보율은 5% 감소했다. 전체 명품 소비자에서 적극적인 소비자가 차지하는 비중도 2022년 약 60%에서 올해 40~45%로 줄어들었다.

페데리카 레바토 베인앤컴퍼니 파트너는 "최고 고객층만 공략해서는 안 된다. 이들조차도 업계에 배신감을 느끼며 불만을 갖기 시작하고 있다"며 가격 인상이 혁신이 부족하다는 인식과 맞물려 문제를 키우고 있다고 지적했다. 또 가격 인상 전략은 트렌드를 이끌고 기성세대의 소비 결정에 영향을 미치는 젊은 층을 명품에서 멀어지게 했다고 짚었다.

앞서 지난 18일 로이터 통신 보도에 따르면 구찌 모기업인 케링의 루카 데 메오 최고경영자(CEO)는 고위 직원들에게 보낸 메모에서 수년간의 가격 인상 후 가격 정책과 제품 구성을 재검토할 필요가 있다고 했다.





다만 보고서는 명품 시장이 지속적인 소비와 수요 확대에 힘입어 장기적으로는 성장세를 보일 것으로 전망했다. 2035년 개인용 명품 시장 규모는 5250억~6250억유로에 달하고, 전체 명품 지출 규모는 2조2000억~2조7000억유로에 이를 것으로 예측했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

