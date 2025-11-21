과기정통부-기후부, 'AI 대전환' 대비 원팀 가동…전력수급·탄소중립 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 데이터센터 전력 대응·탄소중립·글로벌 협력 등 공동 정책과제 논의

과학기술정보통신부와 기후에너지환경부가 인공지능(AI) 산업 확산에 따른 전력 수요 증가와 탄소중립 추진을 함께 해결하기 위해 협력체계를 강화한다. 류제명 과기정통부 제2차관과 이호현 기후부 제2차관은 21일 서울 중구에서 정책 간담회를 열고 AI·전력·에너지 분야 전반의 공동 대응 방안을 논의했다.

이번 회의는 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기를 통한 엔비디아 그래픽 처리장치(GPU) 26만 장 확보, 아랍에미리트(UAE) 스타게이트 참여, 블랙록과의 협력 양해각서(MOU) 등 최근 정부의 글로벌 AI·에너지 협력 확대 흐름 속에서 마련됐다. 민·관의 AI 인프라 투자가 빠르게 늘면서 AI 산업 성장이 전력 수요에 미칠 영향을 선제적으로 대응할 필요성이 커졌다는 데 두 부처가 공감했다.

간담회에서 양 부처는 ▲AI 데이터센터의 비수도권 이전 촉진 ▲분산에너지 특구 활성화 ▲데이터센터 전력수요 점검 ▲전력 규제 개선 ▲글로벌 협력 확대 등 AI·에너지 정책 관련 주요 과제를 중심으로 협력방안을 논의했다. 또한 AI를 활용한 기후변화 대응과 탄소중립 실현의 중요성에도 의견을 모았다.

류제명 차관은 "AI는 국가경쟁력의 핵심"이라며 "AI 인프라가 적시에 구축될 수 있도록 양 부처가 원팀으로 협업하고, AI가 탄소중립에도 기여하도록 지원하겠다"고 말했다. 이호현 차관도 "에너지 전환과 함께 늘어나는 전력 수요에 안정적으로 대응할 수 있도록 정책적 노력을 다하겠다"고 밝혔다.





두 차관은 앞으로도 AI·전력·탄소중립 정책 추진 과정에서 긴밀히 협력하기로 하고, 실무급부터 차관급까지 다양한 소통 채널을 운영하기로 했다. 조속한 시일 내 양 부처가 공동으로 업계가 참여하는 AI·에너지 TF도 구성할 계획이다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

