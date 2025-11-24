삼성전기, '1조 클럽' 복귀 청신호…MLCC 공장 풀가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공장 풀가동…4분기도 호활 이어갈 듯

AI 서버·전장용 등 핵심 시장에서 강세

재료부터 직접, 핵심기술 내재화 '자신'

설비투자 확대…年 영업이익 1조 근접

삼성전기가 인공지능(AI) 수요 확대를 바탕으로 적층세라믹캐패시터(MLCC) 생산라인을 풀가동하며 영업이익 1조원대 복귀를 노리고 있다. AI 서버·전장(차량용 전자·전기장비) 등 고부가 중심 경쟁력으로 일시적 반등이 아닌 장기 호황에 진입했다는 평가도 나온다.

24일 삼성전기 3분기 보고서에 따르면 컴포넌트사업부(MLCC 비중 90%) 생산설비 평균가동률은 99%에 육박했다. 수요 변동성을 고려해 생산 캐파를 보수적으로 잡는다는 점을 고려하면, 사실상 풀가동을 넘어서는 수요 압력으로 해석된다. 통상 4분기는 세트업체의 재고 조정이 있지만, AI 서버·전장 수요를 장악한 삼성전기는 '공장 풀가동'을 이어갈 것으로 보인다.

'전자산업의 쌀'이라 불리는 MLCC는 산업·전장·정보기술(IT) 등 전 분야에 투입된다. 삼성전기는 고난도 기술력이 요구되는 AI 서버 및 자율주행(ADAS) MLCC에 강점을 보인다.

특히 AI 서버용 MLCC 시장은 성장세가 가장 가파른 시장이다. AI 서버는 서버당 MLCC 사용량이 일반 서버 대비 10배에 달한다. 통상 서버용 MLCC는 IT MLCC와 사용환경이 달라 높은 수준의 온습도 신뢰성·내구성이 요구된다. AI 서버용은 높은 연산 성능과 대용량 데이터 처리에 따른 전압·발열까지 대응할 수 있어야 한다. 여기에 자율주행 보급으로 차량에 투입되는 전장용 MLCC 양도 크게 증가하면서 시장에선 공급자 우위 구도가 형성되고 있다.

시장조사기관 마켓앤마켓에 따르면 AI 서버 시장은 2024년 1429억달러에서 2030년 8378억달러(약 1230조원)로 커질 전망이다. 비즈니스리서치인사이트가 집계한 MLCC 시장은 지난해 349억달러에서 2034년 1092억달러(약 160조원)로, 연평균 13.5% 성장할 것으로 예측됐다.

본격적인 호황기에 들어선 삼성전기는 공격적인 생산 확대에 나서고 있다. 올해 3분기까지 컴포넌트사업부의 설비투자는 누적 3358억원으로, 이미 지난해 연간 투자액 1634억원을 갑절 이상 넘겼다. 중국 톈진법인은 대규모 양산기지, 수원·부산사업장은 연구개발 거점이다.

삼성전기가 투자를 늘릴 수 있는 배경에는 '핵심기술 내재화'라는 자신감이 있다. '도자기를 굽는다'고 표현되는 MLCC 생산 과정에선 재료 선정부터 배합까지의 노하우가 핵심으로 여겨진다. 삼성전기는 재료를 외부 조달하는 게 아니라, 유전체와 전극을 얇게 만드는 재료 기술부터 확보해 경쟁력을 높였다. 세라믹 원재료를 내재화한 업체는 극소수인 데다 서버용 MLCC는 공급사가 제한적이어서 AI 투자가 폭발할 동안 삼성전기의 수혜가 계속될 것으로 보인다.

삼성전기는 3년 만에 '1조 클럽' 복귀를 노리고 있다. 2022년 1조4869억원에 달하는 영업이익을 냈지만 이후 6000억~7000억원대로 내려앉았다. 지난해 처음으로 연간 매출 10조원을 돌파한 데 이어 올해 3분기 누적 영업이익 6738억원을 기록했다. 1분기 2005억원, 2분기 2130억원, 3분기 2603억원 순으로 최대 20%대 성장세를 나타내고 있어 연간 1조원대 진입이 기대된다.





전체 시장 점유율은 일본 무라타 40%·삼성전기 25% 수준으로 형성돼 있지만, AI 서버 등 핵심 시장에선 삼성전기가 업계 1위를 다툰다. 업계 관계자는 "소재·공정 기술 경쟁력을 바탕으로 초소형·초고용량·고온·고압 등을 보증하는 AI 서버용 라인업을 확대 중"이라며 "AI 서버용 시장에선 약 40% 점유율을 확보해 글로벌 선두권을 형성하고 있다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

