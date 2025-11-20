창원특례시, 두산에너빌리티·창원상의와 취약계층 1억8000만원 난방비 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 내 에너지취약계층 1500세대



경남 창원특례시는 20일 두산에너빌리티와 창원상공회의소가 지역 내 에너지취약계층을 위해 총 1억8000만원을 기탁했다고 밝혔다.

두산에너빌리티와 창원상공회의소가 창원특례시 취약계층 난방비 지원.

두산에너빌리티와 창원상공회의소는 2022년부터 매년 에너지 취약계층을 위한 지원사업을 꾸준히 이어오고 있다. 올해로 4회째를 맞은 이번 사업은 난방비 상승 등으로 어려움을 겪는 이웃들에게 실질적인 도움을 주는 대표적 사회공헌활동으로, 에너지 취약계층 1500세대에 각 12만원씩 지원금을 전달할 예정이다.

특히 두산에너빌리티는 올해 1억5000만원 상당의 온누리상품권을 추가로 기부하며, 지역경제 활성화와 소외계층 지원에 더욱 힘을 보탰다.

정연인 두산에너빌리티 부회장은 "4년째 이어온 에너지 지원이 이웃들의 따뜻한 겨울나기에 작은 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 대표 기업으로서 나눔문화 확산과 지역경제 활성화를 위해 지속해서 노력하겠다"고 전했다.

최재호 창원상공회의소 회장은 "두산에너빌리티의 따뜻한 나눔에 함께하게 되어 기쁘다"며 "추운 겨울에 조금이나마 온기를 전할 수 있기를 바라며, 다양한 공헌 활동을 통해 지역과 기업에 힘이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.





장금용 창원특례시장 권한대행은 "지역사회를 위해 꾸준한 나눔을 실천해 온 두산에너빌리티와 창원상공회의소에 깊이 감사드린다"며, "시에서도 소외된 이웃을 세심하게 살피는 복지정책을 추진해 시민 모두가 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





