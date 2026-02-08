민주당 "정청래, 특검추천 인사검증 실패로 대통령 누 끼쳐 죄송"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최고위원들 "의사결정 시스템 무너져"

"이재명 대통령 배신" 지적 잇따라

'불법 대북송금 사건' 관련 재판에서 김성태 전 쌍방울 회장의 변호를 맡았던 전준철 변호사를 2차 종합특검 후보자로 추천했던 것에 대해, 정청래 더불어민주당 대표가 이재명 대통령에게 죄송하다는 입장을 밝혔다.

"세밀히 살피지 못한 검증 실패…재발방지 노력할 것"

8일 박수현 수석대변인은 국회에서 기자간담회를 열어 "정 대표는 여러 요소를 종합적으로 고려해 행사된 (종합특검에 대한) 대통령 인사권과 관련해 논란이 발생한 데 대해 당의 인사 검증 실패로 대통령에게 누를 끼쳐드려 죄송하다는 입장"이라고 전했다.

그러면서 "당에서 추천된 후보자가 윤석열 검찰의 잘못된 점에 저항하고 바로잡으려던 노력을 하고, 윤석열 검찰총장에게 핍박받은 검사였다고 하더라도 더 세밀하게 살피지 못한 것은 검증 실패"라고 했다. 또한 "재발 방지를 위해 후보자 추천 경로의 다양화와 투명성 강화, 추천과 심사 기능 분리 등 당내 검증 절차를 보강하도록 노력할 것"이라고 전했다.

정청래 더불어민주당 대표가 지난 5일 국회에서 열린 정책의원총회에 참석하고 있다. 김현민 기자

당내 쏟아지는 비판…책임론까지 불거져

앞서 이 대통령은 여당의 이번 특검 추천을 놓고 상당한 불쾌감을 드러낸 것으로 알려졌다. 이 대통령은 전 변호사 대신 조국혁신당이 추천한 권창영 변호사를 2차 종합특검으로 선택했다.

당내 거센 비판에도 직면했다. 정 대표 측 인사로 분류되는 이성윤 최고위원이 전 변호사를 추천한 것으로 전해져 '책임론'까지 불거졌다.

이날 강득구 최고위원은 페이스북에서 "법제사법위원회와 상의 없이 지도부(?) 단독으로 추천이 진행됐다는 점은 사안의 심각성을 더 무겁게 한다"며 "최고위원인 저도 몰랐는데 어떻게 '당정청' 원팀인가"라고 지적했다. "정 대표에게 대체 왜 이런 일이 반복되는 것인지 묻지 않을 수 없다"고도 했다.

황명선 최고위원은 페이스북에 "특검 후보 추천이 최고위를 '패싱'하고 법사위원과 협의도 없이 이뤄졌다면 당의 의사결정 시스템이 무너졌다는 경고"라며 "추천 경위와 최고위·법사위 패싱의 사유를 명백히 밝히고 책임자를 엄중히 문책해야 한다"고 강조했다.

이건태 의원은 국회에서 기자회견을 열고 "이재명 대통령에 대한 배신이자 민주당 당론에 대한 명백한 반역"이라며 "정 대표와 이 최고위원은 김성태 변호인이었다는 것을 알고도 추천했는가"라고 비판했다.

이성윤 의원 "불필요한 논란 발생, 전적으로 내 책임"

법사위 여당 간사인 김용민 의원도 "특검을 추천할 때 보통 법사위와 상의하는데 전혀 소통이 없었다. 당 지도부의 해명이 필요하다"며 "문제 있는 특검을 아무런 죄의식 없이 추천했다는 것에 분노한다"고 말했다. 전현희 의원은 페이스북에서 "정치검찰 피해자인 대통령을 모독한 것과 다름없다"며 "지도부는 대통령과 국민에게 사과하고 당원들이 납득할 수 있는 후속 조치를 해야 한다"고 촉구했다.

결국 이성윤 의원은 페이스북에서 "전 변호사 추천 관련, 불필요한 논란이 일어난 점은 전적으로 저의 책임"이라며 "특검 후보자를 추천해달라는 요청이 있어서 두 분의 특검 후보자를 추천했고 한 분이 전 변호사였다"고 전했다. 또한 "전 변호사는 '김건희 주가조작 사건' 등 수사에 저와 함께 관여했다는 이유로 윤석열 정권에서 탄압받았던 소신 있고 유능한 검사였다"면서 전 변호사의 입장문도 함께 올렸다.





이성윤 더불어민주당 최고위원이 지난 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

입장문에서 전 변호사는 "제가 변론을 맡았던 부분은 쌍방울 측 임직원들의 개인적 횡령, 배임에 대한 것이었고, 대북 송금과는 전혀 무관한 부분이었다"고 설명했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

