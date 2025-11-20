고흥 거금도에 첫 청소년수련시설 유스호스텔 들어섰다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

썬밸리그룹 ㈜동광개발 40억원 투자

정식 개관은 내년 1월 예정

전남 고흥군(군수 공영민)은 19일 금산면 연소마을에서 관내 첫 청소년수련시설인 '거금도 유스호스텔' 준공식을 개최했다고 밝혔다.

이날 준공식에는 공영민 고흥군수, 류제동 고흥군의회 의장, 이신근 썬밸리그룹 회장 등 150여 명이 참석했다.

고흥군은 지난 19일 금산면 연소마을에서 관내 첫 청소년수련시설인 '거금도 유스호스텔' 준공식을 개최했다. (사진 왼쪽 8번째부터 공영민 고흥군수, 이신근 썬밸리그룹 회장) 고흥군 제공

거금도 유스호스텔은 썬밸리그룹과 계열사인 (주)동광개발이 40억 원을 투자해 2009년 폐교된 금산 제일초등학교에 대지 1만1,225㎡, 연면적 991㎡ 규모로 리모델링과 증축을 통해 완성됐다. 객실은 총 15실로 최대 100여 명이 동시에 숙박할 수 있으며, 수련 활동장과 체육 활동장, 야영장, 옥상정원 등 다양한 활동 공간이 마련됐다.

정식 개관은 2026년 1월 예정이며, 청소년들의 문화와 교육 등 건전한 여가 활동 증진에 중점을 두고 운영될 예정이다.

또한, 거금도 야구장과 김일기념체육관과 가까워 고흥을 찾는 동계 전지훈련 선수들에게도 편의 제공할 수 있으며, 2027년 고흥군에서 개최되는 전남체전 기간에도 숙박 인프라 보완 효과가 클 것으로 전망된다.

이신근 회장은 "폐교 활용의 성공 사례로 지역의 기억을 보존하면서도 새로운 기능을 더한 공간으로 완성했다"며 "청소년 단체활동·가족여행·마을 프로그램 등 다양한 방식으로 운영해 지역 활성화에 기여하길 기대한다"고 말했다.

공영민 군수는 축사에서 "폐교가 청소년과 방문객 모두가 활용할 수 있는 의미 있는 공간으로 재탄생해 매우 뜻깊다"며 "유스호스텔은 부족했던 숙박 인프라를 보완하고, 전지 훈련팀과 단체 관광객 유치에 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다.

이어 "앞으로 조성될 비단 둘레길과 적대봉 탐방로, 녹동항 드론쇼 등을 통해 관광 수요가 증가하는 가운데, 이번 시설이 금산·거금도의 체류형 관광의 출발점이 될 것이다"고 덧붙였다.





고흥군은 이번 유스호스텔 준공으로 청소년 교육·체험 환경을 강화하고, 전지 훈련팀과 관광객 수용 능력을 확대해 지역경제 활성화를 도모해 나갈 계획이다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr

