서울서 2년10개월 만에 야생조류 고병원성 AI 확진

서대문 큰기러기서 H5N1

서울, 예찰·이동제한 조치

서울시는 최근 서대문구에서 발견된 야생조류(큰기러기) 폐사체에서 고병원성 AI(H5N1형)가 최종 확진됐다고 19일 밝혔다. 서울 야생조류에서 고병원성 AI가 검출된 것은 2023년 1월 이후 2년10개월 만이다.

이번에 확진된 큰기러기는 지난 13일 시민 신고로 구조됐으며, 서울시 야생동물구조관리센터에서 치료 중 신경증상을 보이다 폐사했다.이후 센터는 국립야생동물질병관리원에 정밀검사를 의뢰했다. 그 결과 지난 15일 H5 항원이 검출됐고 18일 고병원성 조류인플루엔자로 최종 확진됐다.

큰기러기. 국립생물자원관

이에 따라 시는 발견지점과 주변 서식지에 대한 소독 및 예찰을 강화했다. 의심 신고 직후 서대문구와 함께 검출지점을 소독했으며, H5 항원이 확인된 이후에는 차단구역을 설정하고 소독·통제를 확대했다.

또 검출지점 반경 10㎞ 이내를 '야생조수류 예찰지역'으로 지정하고, 예찰과 방역을 강화했다. 고병원성 확진에 따라 예찰지역 내 사육 가금류에 대해서는 이동제한 명령도 내려졌다. 이동제한은 시료 채취일로부터 21일 이후 임상 및 정밀검사에서 이상이 없을 경우 해제된다.

시는 인체 감염 예방을 위해 폐사체 신고·이송·검사에 참여한 관련자 정보를 감염병관리과에 전달해 능동감시 중이다. 또한 반경 10㎞ 이내 야생조류 서식지에서의 탐조 활동·생태교육 프로그램 및 행사는 중단하거나 연기하도록 조치했다.

야생조수류 예찰지역(검출 장소 반경 10㎞ 내). 서울시

한편 정부의 고병원성 AI 위기단계가 지난달 27일 '심각'으로 상향됨에 따라 서울시는 가축방역 상황실을 방역대책본부로 격상하고, 자치구 및 유관기관과 비상연락체계를 유지하고 있다.





이수연 서울시정원도시국장(AI 방역대책본부장)은 "국내에서 AI 인체 감염 사례는 없지만 철새도래지 방문을 자제하고, 야생조류 및 분변과 접촉하지 않도록 해달라"고 당부했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

