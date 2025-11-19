엔씨 '아이온2' 출시 첫날 임시점검…접속 장애·BM 등 손질

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

접속 장애 사과·아이템 보상 지급

모바일 환경 '어시스트 모드' 추가

엔씨소프트 기대 신작 '아이온2'가 출시 첫날 임시점검에 들어갔다. 론칭 직후 발생한 서버 접속 장애, 기존 안내와 다른 수익모델(BM) 등에 부정적 여론이 일자 개발진이 발 빠른 대체에 나선 것이다.

소인섭 엔씨소프트 사업실장(왼쪽)과 김남준 '아이온2' 개발 PD가 13일 오후 긴급 라이브 방송을 진행하고 있다. 아이온2 공식 유튜브 채널 캡처

엔씨소프트는 19일 오후 3시 긴급 라이브 방송 후 4시 30분부터 '아이온2' 임시 점검을 진행 중이다. 점검에는 약 1시간 30분이 소요된다.

라이브 방송에는 소인섭 엔씨소프트 사업실장과 김남준 개발 PD가 참석했다. 소 실장은 먼저 접속 장애에 대해 "드릴 말씀이 없을 만큼 죄송하다"고 밝혔다. 이날 자정 출시된 아이온2'는 이용자들이 몰리면서 새벽에 최대 3만명의 서버 대기열이 발생, 2시간 정도 접속이 원활하지 못했다.

개발진은 BM 논란에도 사과했다. 당초 공언한 것과 달리 '전투 강화 주문서'와 '영혼의 서' 아이템이 게임 내 유료재화 '큐나'에 포함된 것이다. 소 실장은 "플레이 편의를 위해 (큐나) 상품에 넣었는데 안일하고 생각이 짧았다"며 "임시 점검 이후 해당 상품들은 내리겠다"고 했다. 이어 "'전투 강화 주문서' 100개와 '영혼의 서' 50개는 모든 이용자에게 보상 지급하겠다"고 말했다.

모바일 환경에서의 조작 불편은 '어시스트 모드'를 추가해 개선한다. 앞서 도입을 검토했던 기능으로 완전 자동은 아니다. 소 실장은 "이용자가 타깃을 지정하면, 스킬만 자동으로 사용할 수 있는 단순 편의 기능"이라고 설명했다.





엔씨소프트는 '성장이 지루하다'는 피드백에도 대응하기로 했다. 김 P는 "퀘스트에서 사냥해야 하는 몬스터 수를 절반 정도로 줄이고, '수호·치유' 클래스 대미지는 상향할 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

