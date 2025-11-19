[비트코인 지금]오경석 두나무 대표 "디지털자산, 변화 이끄는 주인공…활용 고민해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"미래 대한민국을 이끌어 가기 위해 디지털자산 산업을 어떻게 활용할지 깊이 고민할 시간입니다."

오경석 두나무 대표는 19일 오후 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 가상자산 정책 콘퍼런스 '디콘(D-CON 2025)' 개회사에서 "'산업구조 전환'이라는 성공 방정식을 다시 이용할 때"라며 이같이 말했다.

그는 가상자산을 국내 산업의 새로운 성장동력으로 꼽았다. 오 대표는 "대한민국 산업 발전사는 '성장 엔진의 세대교체 역사'"라며 "지금은 또 다른 변화의 시기로 디지털자산은 변화를 이끄는 주인공 중 하나"라고 강조했다.

그러면서 "스테이블코인이 불러온 지급·결제 혁신, 자산 토큰화를 통한 자본시장의 디지털 전환, 디지털자산을 활용한 투자전략 변화 등 디지털자산 혁명은 금융의 작동 방식을 새롭게 정의하고 있다"며 "이런 흐름 속에서 미국, 싱가포르, 홍콩 등 전통적인 금융 허브들은 '디지털자산 허브로의 도약'을 국가적 어젠다로 천명하고 있다"고 강조했다.

이어 "업비트는 국내를 대표하는 디지털자산 기업이라는 책임감을 가지고 있다"며 "디지털자산 거래소를 넘어 미래 금융을 선도하는 블록체인 인프라 기업으로 성장하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다"고 말했다.





디콘 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무가 가상자산 산업의 건전한 발전을 위해 2023년부터 개최한 정책 세미나다. 올해 콘퍼런스는 'Next 대한민국, K-디지털자산'을 주제로 진행됐다. 여야 정치인과 가상자산 전문가들이 함께했다.





