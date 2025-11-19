본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

쾌적한 업무공간 누리는 우미건설 ‘뉴브 클라우드힐스’ 관심

정진기자

입력2025.11.19 11:20

시계아이콘02분 20초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

친자연 입지 오피스, 쾌적한 환경에 스트레스 감면·업무 효율성 증진 효과 기대
입지, 상품, 혜택 등 장점 모두 갖춰… 기업들의 관심 이어져

쾌적한 업무공간 누리는 우미건설 ‘뉴브 클라우드힐스’ 관심
AD

최근 숲세권이나 공세권이라는 신조어가 생길 정도로 아파트 구매 시 쾌적한 주거여건이 삶의 큰 척도로 작용하고 있는 가운데 이러한 인기가 업무시설로 확산되고 있다. 워라밸 문화가 확산되면서 점심시간 등 자투리 시간을 이용해 잠깐이라도 산책이나 여가생활을 즐길 수 있다는 점에서 수요자들의 선호도가 높게 나타나고 있다.


실제로 주택산업연구원의 「2025 미래 주거 트렌드」에 따르면 응답자의 33%가 주거 선택 시 '쾌적한 녹지환경'을 최우선 요소로 꼽았다. 이는 교통(24%), 생활편의시설(19%) 보다 높은 수치다. KB경영연구소의 「KB 골든라이프 보고서」에서도 은퇴 전 가장 살고 싶은 지역으로 '공원 및 자연환경이 우수한 곳'을 50% 이상이 선택했다. 자연 친화적 공간에 대한 선호가 확산되고 있음을 보여준다. 업계에 따르면 도심 속 녹지와 공원은 단순한 힐링 요소를 넘어 건강·환경·자산가치를 좌우하는 중요한 요소로 자리 잡았다.


이러한 쾌적한 환경을 선호하는 트렌드는 업무공간으로도 확산되고 있다. 숲의 치유 효과 등이 부각되면서 쾌적한 환경이 스트레스를 줄이고 업무 효율성을 높인다는 사실이 계속 확인되고 있기 때문이다.


산림청 산하 한국산림복지진흥원이 숲 케어 사업을 한 결과 스트레스와 정서 안정에 효과가 뚜렷한 것을 확인한 바 있다. 산림복지진흥원이 숲 치유 프로그램을 진행한 결과 프로그램 참가자들의 정서 안정 점수는 66.31점에서 71.16점으로 높아졌다. 긴장·불안, 근심

·두려움, 만족·평온함, 자신감·낙관 등 전체 정서 안정 점수가 개선된 것으로 나타났다.


업계 전문가는 "힘든 하루를 보낸 다음 숲속을 거닐면, 잃어버린 에너지를 회복할 수 있을 뿐만 아니라, 조용한 생각을 정리하고 명상하는 시간을 가질 수 있어 스트레스 해 소는 물론 효율적인 업무 진행에 도움이 된다"면서 "쾌적한 자연환경을 선호하는 트렌드가 더 확산되면서 주거는 물론 업무공간에서도 자연환경에 대한 인기가 더 높아질 것"이 라고 말했다.


이렇게 숲세권에 대한 수요자들의 니즈가 강해지면서 기업들도 근로자들을 위한 쾌적한 근무환경 갖추기에 발 벗고 나서는 추세다. 근로자들의 복지 향상과 업무환경을 개선 시


키려는 기업들을 중심으로 주변 자연환경과 조화를 이룬 업무공간을 찾고 있는 것이다.


이러한 가운데 '뉴브 클라우드힐스'가 수많은 기업들에게 주목을 받는 것도 이러한 이유가 꼽힌다.


우미건설 컨소시움이 서울시 강서구 마곡동 일원(마곡산업시설구역) 에 준공한 '뉴브 클라우드 힐스'는 지하 4층~지상 11층, 연면적 약 9만9,651㎡ 규모의 압도적인 스케일을 자랑한다. 총 272실 중 156실은 분양형, 116실은 임대형으로 구성돼 기업의 자금 운용 방식과 전략에 따라 유연하게 입주 형태를 선택할 수 있는 장점이 있다.


특히 쾌적한 근무 여건이 장점이다. 여의도 공원 면적의 약 2배인 50만4,000㎡ 규모의 서울식물원과 습지 생태공원이 가까워 입주기업 근무자들이 쾌적한 자연환경을 가까이 누리면서 휴식을 즐길 수 있다. 또 북측으로는 멀리 궁산 조망권을 확보했다. 그간 건물이 숲을 이루며 삭막한 도심을 연상하고, 쾌적한 자연환경과는 동떨어진 종로(CBD), 강남 (GBD), 여의도(YBD)의 업무시설과는 차원이 다른 셈이다.


'뉴브 클라우드 힐스'는 단지 내에도 주변의 환경과 어우러진 복합업무시설이 될 수 있도록 설계와 입지 선정부터 공을 들였다.


실제 '뉴브 클라우드힐스'의 공간 설계를 보면 업무와 여가 등을 위한 밸런스가 잘 잡혀 있다. 이 단지는 빽빽한 업무공간만 갖춰지는 것이 아닌 △문화 휴식공간인 썬큰 플라자 △휴식 및 이벤트를 위한 에듀 스테어 △업무 및 미팅공간인 공유 오피스 △방문객 맞이를 위한 웰컴 라운지 등이 함께 갖춰질 예정이다. 업무와 쉼, 다양한 활동을 위한 다채로운 공간을 모두 한데 모이게끔 설계했다.


'뉴브 클라우드힐스'는 이 외에도 입지적인 장점이 탁월하다. 일산, 상암DMC에서도 접근이 용이하며 지하철 9호선 양천향교역, 9호선과 공항철도 환승역 마곡나루역 역세권이며 지하철 5호선 발산역 이용도 수월하다. 대중교통을 통해 수도권 전역에서도 '뉴브 클라우드힐스'로 빠르고 편리한 출퇴근이 가능한 것이다.


또 인근에는 LG사이언스파크, 코오롱, DL, 넥센 등 국내 유수의 대기업 연구개발 거점이 밀집해 있어, 입주 기업들은 압도적인 산업 연계성과 기술 협업 측면의 시너지 효과 창출도 모색할 수 있다.


금융·세제 측면의 혜택도 눈여겨볼 만 하다. '뉴브 클라우드힐스'는 지식산업센터로 분류돼, 일정 요건을 충족할 경우 중소기업 정책자금이나 육성자금 등 저금리 자금도 활용할 수 있다.


또한 2025년 12월 31일까지 등기를 완료한 입주기업은 취득세와 재산세를 최대 35%까지 감면받을 수 있으며, 벤처기업 인증을 보유한 기업은 최대 5년간 소득세·법인세 50%, 취득세 75% 감면 혜택도 적용된다. 조건만 충족한다면 중소기업 진흥공단, 신용보증재단 (일부 지역) 등을 통해 중소기업 정책자금, 육성 자금 등을 저금리 대출도 가능하다.


특히 '뉴브 클라우드힐스'는 입주까지 수년이 걸리는 다른 업무시설과 다르게 선시공 후분양으로 공급돼, 계약 즉시 바로 입주가 가능한 만큼 기업들의 입주 문의가 지속적으로 늘어날 것으로 예상된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

자세한 분양 정보는 '뉴브 클라우드힐스' 지상 1층에 마련된 홍보관을 방문해 받아볼 수 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기