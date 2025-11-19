"주머니 손, 뒷짐, 인민복풍 복장…선전용 연출" 日 언론 분석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日 "통역에 귀 기울여 머리 숙인 것처럼 보여"

"일본 측 불러 항의한 것 연출하려는 의도"

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언 이후 중국 내 반일 감정이 심화된 가운데, 일본 다수 언론은 중일 양국 외교 관리의 모습이 담긴 동영상을 중국이 의도를 갖고 공개했다고 해석했다.

19일 일본 아사히신문 등 현지 언론은 "관영 중국중앙TV(CCTV)이 실무적 차원의 외교적 우월성을 강조하는 듯한 영상을 내보내는 것은 이례적"이라고 보도했다.

중일 양국 외교 관리의 모습이 담긴 동영상. 웨이보.

전날 류진쑹 중국 외교부 아주사 사장(아시아 국장)은 베이징 외교부 청사에서 중국을 방문 중인 가나이 마사아키 일본 외무성 아시아대양주국장을 만났다.

해당 영상은 양측 외교당국 국장급 협의가 끝난 뒤 모습이다. 류 국장이 청사 현관 부근에서 뒷짐을 짚거나, 주머니에 손을 넣는 등의 포즈를 취하고 굳은 표정으로 가나이 국장을 내려다보고 있으며, 가나이 국장은 류 국장에게 고개를 약간 숙이고 있다.

아사히신문은 "(중국) 일부 현지 미디어는 '고개 숙여 중국 외무성을 떠나는 일본 관리'라는 제목을 붙였다"면서 "일본이 해명하러 온 것처럼 인상을 만들어 중국이 우위인 입장임을 연출하려는 목적이 있는 것으로 보인다"고 해석했다.

요미우리신문은 일본 측을 불러 항의한 것을 연출하려는 의도가 엿보인다고 짚었다. 이어 "이번 협의를 앞두고 자민당에서는 '사과하러 가느냐'는 쓴소리가 있었고 일본 정부는 정례적 상호 방문이라고 강조했다"고 설명했다.

중국 국기와 일본 국기. 로이터연합뉴스.

마이니치신문은 "중국중앙TV의 해당 영상 보도는 (중국이) 사태의 주도권을 쥐고 있음을 보여주는 선전전의 일환으로 보인다"며 "류진쑹 국장의 인민복풍 복장은 자국을 향한 애국적 메시지를 느끼게 했다"고 보도했다. 일본 지지통신도 "중국 측의 우위를 어필하기 위한 선전전 일환으로 보인다"고 전했다.

지지통신은 자사 기자도 현장에 있었다면서 "양측이 로비에 나타나 멈췄을 때 주머니에 손을 넣은 중국 측 국장 이야기를 가나이 일본 국장이 듣는 모양새가 됐지만, 가나이 국장이 옆에 선 통역 쪽에 귀를 기울였기 때문에 머리를 숙인 것처럼 비친 것"이라고 덧붙였다.





한편 다카이치 총리는 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '대만 유사시'는 일본이 집단 자위권(무력)을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 밝혔고 중국은 이에 즉각 강력히 반발했다. 중국은 발언 직후 일본 여행 자제 권고, 유학생 일본행 신중 검토 등 강경 대응을 이어가고 있다. 반일 감정이 심화되자 중국에서 개봉을 앞두고 있던 '극장판 '짱구는 못말려!: 초 화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈'와 '일하는 세포' 등 일본 수입 영화의 상영도 잠정 중단된다. CCTV는 이번 조치에 대해 "일본 영화의 종합적 시장 성과와 중국 관객 정서를 평가해 내린 신중한 결정"이라고 설명했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

