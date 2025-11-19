에어부산, 6년 만에 부산-하노이 노선 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12월 말부터 주 4회 부정기편



김해공항 유일 국적사 운항

에어부산이 6년여 만에 부산-하노이 노선 운항을 다시 시작한다. 코로나19로 중단된 이후 첫 재개다.

에어부산은 다음 달 31일부터 내년 3월 1일까지 해당 노선을 주 4회(수·목·토·일) 부정기 운항한다.

에어부산 부산-하노이 부정기편 포스터.

AD

김해국제공항에서 오후 8시 30분 출발해 하노이에 오후 11시 30분 도착하는 일정, 귀국편은 현지에서 다음날 오전 0시 40분에 이륙해 오전 7시 5분 김해공항에 들어온다. 항공기는 232석 규모의 A321 NEO가 투입된다.

하노이는 베트남 수도로, 고건축물과 자연경관을 두루 갖춘 인기 관광지다. 인근의 할롱만(유네스코 자연유산)은 물론 최근 '베트남의 스위스'로 불리는 사파가 교통 인프라 개선으로 주목받으며 여행 수요가 꾸준히 늘고 있다.

에어부산은 2018년 10월 해당 노선에 정기편을 띄웠지만 2020년 2월 코로나19 이후 운항을 멈췄다. 회사 측은 이번 재개로 다낭·냐짱(나트랑) 등 기존 베트남 노선과의 연계 수요 확대도 기대하고 있다.





AD

에어부산 관계자는 "김해공항에서 해당 노선을 운항하는 국적 항공사가 없어 편의성이 높아질 것"이라며 "지역민의 선택권 확대를 위해 노선 공급을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

에어부산 부산-하노이 운항 스케쥴.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>