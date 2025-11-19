김혜경 여사, UAE 대학 한류동호회 간담회…"사람과 사람 간 교류가 핵심"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3개 대학 한류동호회 회원, 한국어 말하기대회 수상자 등 10여 명 참석

오찬으로 '한우 할랄' 적극 활용, 한우찜·한우 불고기 묵은지 쌈 제공

이재명 대통령과 함께 UAE 아부다비를 방문 중인 김혜경 여사는 18일(현지시간) 아부다비 소재 한식당에서 'UAE 소재 대학 한류동호회' 회원들과 오찬 간담회를 가졌다고 전은수 대통령실 부대변인이 밝혔다.

이번 간담회에는 현지에서 활발히 활동 중인 3개 대학 한류동호회 회원들과 한국어 말하기대회 수상자 등 총 10여 명이 참석했다.

연합뉴스

UAE대학교 '아리랑클럽' 회장은 동호회가 2008년 UAE 최초의 한류 동아리로 설립돼, 2009년부터 매년 'Korea Day'를 개최하고 있다고 소개했다. 또한 자체적으로 한글 강의와 한국노래 경연대회를 진행하는 등 다양한 문화 행사를 기획하고 있으며, 특히 윤동주 시인의 시집을 아랍어로 직접 번역하여 출간했다며 이날 김 여사에게 선물하기도 했다.

자이드대학교 '코리안클럽' 회장은 2008년 동호회를 창립한 이후, 2009년 학교 내 최우수 동아리로 선정됐으며 매년 '코리안 컬처 페스티벌'을 진행하고 있다고 밝혔다. 또한 광주문화재단, 한국문화원 등과 협력하여 한국문화를 현지에 널리 알리고 있음을 설명했다. 칼리파대학교 '짱클럽' 회장은 2008년 창립된 동호회로 직접 '오징어게임', '런닝맨' 등 한국 예능 기반 체험부스를 기획·운영하고, 한국문화원과 연계한 행사 등을 통해 한국문화를 소개해오고 있다고 설명했다.

김 여사는 참석자들에게 "문화교류가 산업적이거나 상업적으로 보일 수 있지만, 결국은 사람과 사람 간의 교류가 핵심이라는 게 대통령님의 철학"이라고 전하며 "UAE와 한국이 교류하는 과정에서 여러분이 필요로 하는 지원이 있다면 언제든 말씀 달라"고 요청했다.

이에 참석자들은 "한국을 대표하는 축제나 행사들이 더 많이 열렸으면 한다"·"양국 청소년들이 교류할 기회가 많아졌으면 좋겠다"·"한국 대학 진학 절차가 보다 간단하고 쉽게 안내되기를 바란다"·"온·오프라인 교환 프로그램이 활성화됐으면 한다"·"UAE는 북페어를 자주 개최하는데, 한국도 많이 참여하면 좋겠다" 등 다양한 의견을 전하며 한국에 대한 애정과 관심을 적극적으로 표현했다.

연합뉴스

특히 한 동호회 회원은 "한국 드라마 '폭삭속았수다'에 크게 감동했다"며 "가족과 이웃을 중심으로 한 이야기 구조가 UAE 문화와 공감되는 부분이 많았고, 제주 사투리를 듣고 나니 한국의 지역 방언도 배우고 싶다"고 말했다.





김 여사는 "UAE 국적인 대학생들의 한국 문화에 대한 뜨거운 관심에 놀랐다"며 감사를 표했습니다. 이어 "여러분과 함께 한국문화를 전 세계에 알리기 위해 최선을 다하겠다"면서 끝까지 함께해달라고 당부했다. 한편 이날 오찬은 할랄 인증을 받은 식재료로 구성된 한식 메뉴가 제공됐다. 최근 중동 지역 최초로 UAE에 수출 인증을 받은 '한우 할랄'을 적극 활용해 ▲한우찜 ▲한우 불고기 묵은지 쌈 ▲한우 한입밥이 핵심 메뉴로 제공됐으며, 순두부 샐러드가 곁들여졌다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

