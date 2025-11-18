"녹음 스튜디오서 한 번도 안 만났는데"…'주토피아 2' 환상 호흡의 비밀

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지니퍼 굿윈·키 호이 콴 인터뷰

"전작보다 더 재밌다" 자신감

영화 '주토피아 2' 스틸 컷

"여우 닉의 목소리를 연기한 제이슨 베이트먼과는 녹음 스튜디오에서 마주친 적이 없어요. 다른 사람이 어떤 식으로 녹음하는지조차 모른 상태였는데 그렇게 뛰어난 호흡이 완성된 건 마법과 같은 일이 아닐까 해요."

디즈니 애니메이션 '주토피아 2'에서 토끼 주디 역을 맡은 배우 지니퍼 굿윈은 18일 국내 취재진과 화상으로 만난 자리에서 베이트먼과의 환상적 호흡을 회상했다. 그는 "대본이 잘 쓰였고 수백 명의 노고 덕에 멋진 결과를 만든 것 같다"고 말했다.

주토피아 2는 경찰이 된 주디와 닉이 미스터리한 뱀 게리 더 스네이크의 출현으로 혼란에 빠진 도시를 구하는 이야기다. 서로 성격이 다른 주디와 닉은 이번 영화에서도 투덕거리면서도 서로의 소중함을 깨달아간다.

굿윈은 "주디는 남의 말을 잘 안 듣는 결점이 있고, 닉은 진지하게 임하기 어렵다는 문제점이 있다"며 "주토피아 2에서도 두 인물의 이런 관계성은 이어진다"고 전했다. 전작에 이어 연출을 맡은 재러드 부시 감독은 "주디와 닉의 호흡을 전작에 이어 유지하려고 했다"고 말했다.

새롭게 등장하는 캐릭터 게리는 영화의 핵심 메시지인 '다른 존재와의 소통'을 구성하는 중요한 축이다. 디즈니 애니메이션에서 그간 주로 악역으로 나왔던 뱀은 이번 작품에서 주역으로 자리 잡는다. 목소리 연기는 영화 '에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스'로 친숙한 배우 키 호이 콴이 맡았다.

영화 '주토피아 2' 주디 역의 지니퍼 굿윈

키 호이 콴은 "처음에 독을 품은 살모사 게리 역을 제안받았을 때, 제 목소리는 하나도 무섭지 않아서 제대로 연락한 게 맞나 싶었다"며 "나중에 얘기를 듣고 너무 설렜고 빨리 연기하고 싶었다"고 돌아봤다. 그는 "무서운 뱀이 아니라, 장난기 있고 따뜻한 심장이 있는 캐릭터로 봐주셨으면 한다"고 당부했다.

부시 감독은 "게리는 누군가의 이야기를 들어볼 가치가 있다는 메시지를 갖고 있다"며 "소통의 보람을 말하고 싶었다"고 강조했다.

전작과 차별화되는 점은 새로운 공간이다. 부시 감독은 "전작에서 보지 못한 공간을 탐구했다"며 "제가 좋아하는 공간은 습지 마켓이다. 물 위와 아래 모두 매력적이다. 이를 구현하는 데 중점을 뒀다"고 설명했다.

굿윈은 "주토피아와 주토피아 2 중 하나를 고르는 일은 제 아이 중 한 명을 선택하는 것과 비슷하다"면서도 "감히 골라보면 주토피아 2가 더 재밌다"고 자신감을 내비쳤다.





2016년 공개된 주토피아는 글로벌 수익 10억2000만 달러를 돌파하며 흥행했다. 후속편은 26일 개봉한다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

