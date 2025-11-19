본문 바로가기
aT, '세계최대 할랄시장' 인니서 1453만달러 K푸드 MOU·현장계약

세종=주상돈기자

입력2025.11.19 11:19

한국농수산식품유통공사(aT)가 세계 최대 할랄 시장으로 꼽히는 인도네시아 식품시장 공략에 성과를 내고 있다.


aT는 이달 12~15일 인도네시아 자카르타에서 열린 '2025 자카르타 국제식품박람회'에 참가해 1453만달러 규모의 총 18건의 업무협약(MOU)과 현장 계약을 체결하는 성과를 올렸다고 19일 밝혔다.


'2025 자카르타 국제식품박람회' 한국관에서 쿠킹쇼가 진행되고 있다. aT
올해로 26회째를 맞는 자카르타 국제식품박람회는 인도네시아 최대 식품박람회다. 동남아시아 진출의 주요 비즈니스 플랫폼으로 꼽힌다. 올해는 미국과 중국, 일본, 이탈리아 등 26개국 1500개 기업과 9만명의 방문객이 참가해 수출 상담이 진행됐다.


aT는 우수 K푸드 수출업체 24개 사와 배, 포도, 단감 3개 통합조직과 함께 통합한국관을 구성해 김치와 면류, 소스류, 음료, 차류 등 현지 소비자들의 흥미를 끌 수 있는 다양한 품목을 선보였다.


한국관에서는 현지 셰프와 불고기, 김치전, 잡채, 닭강정, 떡볶이, 꿀배청에이드 등 8가지 메뉴의 쿠킹쇼를 선보였고, 쿠킹쇼에서 활용된 레시피를 레시피북으로 제공했다.


특히 aT는 인도네시아의 수입식품 바이어뿐만 아니라 전국망 유통매장과 지방 유통매장 관계자에게 한국관 참가업체 정보를 사전에 제공해 현장에서 실질적인 비즈니스 상담이 이뤄질 수 있도록 지원했다. 이 결과 1453만달러 규모의 총 18건의 MOU와 현장 계약을 체결하는 성과를 올렸다. 향후 K-푸드가 인도네시아 지방 도시까지 확산할 수 있는 기반을 마련한 것으로 aT는 평가했다.


전기찬 aT 수출식품이사는 "인도네시아는 인구 규모와 소비 잠재력이 큰 데다 최근 할랄인증 의무화 등 식품 관련 제도가 빠르게 변화하고 있어 전략적 접근이 필요한 핵심 수출 시장"이라며 "aT도 변화하는 제도 환경에 선제적으로 대응하고, 국내 식품기업이 현지 시장에 안정적으로 진출할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.


한편 올해 10월 말 기준 대(對)인도네시아 K푸드 수출액은 2억 930만 달러다. 라면이 1627만달러로 전년 동기 대비 62.9% 증가했고, 주류 125만달러(16.9%), 인삼류 58만달러(4.9%), 김치 43만달러(23.6%) 등 주요 품목의 수출이 증가했다.




세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

