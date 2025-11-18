고경애·백종한 광주 서구의원, 대한민국 의정대상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'지역 참여혁신부문'·'지역사회 공헌 부문'

광주 서구의회 고경애 의원과 백종한 의원은 최근 한국언론미디어그룹에서 주최한 2025년 대한민국 의정대상에서 각각 '지역 참여혁신부문', '지역사회 공헌 부문'을 수상했다고 18일 밝혔다.

왼쪽사진은 고경애 의원,오른쪽 사진은 백종한 의원. 광주 서구의회 제공

AD

한국언론미디어그룹 9주년 기념식 및 시상식은 '2025 대한민국 의정대상·지방자치 기관 대상 등 다양한 부문에서 수상자들이 그들의 노고와 헌신을 인정하는 뜻깊은 시간이 마련됐다.

'지역 참여혁신부문'을 수상한 고경애 의원은 그동안 다양한 방식의 직접 소통을 통해 주민들의 목소리를 직접 듣고 정책에 반영하는 참여형의정을 펼쳐 왔으며 주민들의 참여를 보장하는 근거를 마련하기 위한 노력을 해왔다.

고경애 의원은 "이번 수상은 저 혼자의 성과가 아니라 늘 함께해주신 주민 여러분 덕분이다"며 "앞으로도 주민 중심의 참여혁신 의정활동을 이어가 서구의 변화와 주민 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

'지역사회 공헌 부문'을 수상한 백종한 의원은 난임극복 지원 조례 제정 등 실효성 있는 정책 추진과 더불어 예산심의·행정사무감사·자유발언·구정질문 등을 통해 지역사회 현안 해결과 복리 증진에 헌신해 높은 평가를 받았다.





AD

백 의원은 "서구민을 위한 공약을 이행해 주민과의 약속을 지키기 위해 노력한 것뿐인데 수상을 하게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 의정활동을 통해 주민과의 약속을 지키기 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>