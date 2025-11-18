유엔 안보리 '트럼프 가자 평화구상' 지지 결의안 가결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中·러시아, 거부권 대신 기권

이스라엘·하마스 반발…갈등 불씨 여전

유엔 안전보장이사회(안보리)가 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9월 발표한 가자지구 평화구상을 지지하는 결의안을 가결했다.

17일(현지시간) 유엔 안전보장이사회(안보리)가 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열리고 있다. EPA연합뉴스

안보리는 17일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 공식회의를 열어 15개 이사국 중 13개국 찬성으로 가자지구 평화구상 지지 결의안을 통과시켰다. 안보리 결의안이 통과하려면 9개국 이상의 찬성을 얻어야 한다. 또 미국, 중국, 러시아, 영국, 프랑스 등 5개 상임이사국 중 어느 한 곳도 거부권을 행사하지 않아야 하는데, 러시아와 중국은 기권했다.

이날 가결된 가자지구 평화구상 지지 결의는 트럼프 대통령이 지난 9월 제시한 '가자 분쟁 종식을 위한 포괄적 계획(이하 가자지구 평화구상)'을 지지하고, 분쟁 당사자들이 휴전 유지를 포함해 평화구상을 전면 이행할 것을 촉구하는 내용을 골자로 한다.

안보리는 이번 결의에서 과도 통치기구인 평화위원회(BoP)의 설립을 승인하고, 유엔 회원국들이 가자지구 내 '임시 국제안정화군(ISF)'을 배치할 수 있도록 했다. 평화위원회는 가자지구 평화구상에서 제시된 가자지구 과도 통치기구로, 과거 2차 세계대전 후 한국을 포함한 식민 지배 국가들을 상대로 이뤄진 유엔의 신탁통치 기구와 유사하다. 미국은 앞서 평화위 수장을 트럼프 대통령이 맡는다고 밝힌 바 있다.

안보리 결의는 평화위원회에 행정관리 권한을 부여하고, 가자지구 재건 및 경제회복 프로그램을 추진하도록 했다. 아울러 ISF의 임무에 가자지구 내 안보 유지는 물론 '비국가 무장 그룹의 영구적 무장해제'를 임무로 명시해 하마스의 무기 보유를 해제하는 역할을 부여했다. 마이크 왈츠 주유엔 미국 대사는 "인도네시아, 아제르바이잔 등 무슬림 국가를 포함한 다수 국가에서 파병된 다국적 평화유지군이 통합 지휘 아래 배치돼 거리 치안을 지키고, 비무장화를 감독하며, 민간인을 보호하고, 안전한 통로를 통해 구호물자 호송을 지원할 것"이라고 했다.

이번 결의는 향후 팔레스타인의 국가 지위 인정 가능성도 언급했다. 평화구상 결의는 "팔레스타인 자치정부(PA)의 개혁 프로그램이 충실히 이행되고 가자지구 재건이 진전된 후"에 팔레스타인이 국가 지위에 도달할 수 있는 조건이 갖춰질 수 있다고 했다.

이 같은 팔레스타인 국가 지위 관련 내용은 결의안 초안 논의 과정에서 이스라엘의 강한 반발을 샀던 지점이다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이번 표결을 앞두고 전날 "팔레스타인 국가 수립을 위한 어떤 시도도 반대할 것"이라며 팔레스타인 독립 국가 인정 시도에 강한 반대 입장을 표한 바 있다.





하마스도 ISF의 임무에 '비국가 무장 그룹의 영구적 무장해제'가 포함된 것과 관련해 결의안 채택에 반발했다. AFP통신에 따르면 하마스는 결의안 통과 후 "이번 결의는 팔레스타인 사람들의 정치 및 인도주의적 수요와 권리 수준을 충족하지 못한다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

