데이원컴퍼니 "제로베이스, 맞춤형 취업정보 회사로 전환"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

데이터 기반 취업 전략 체계 구축

데이원컴퍼니는 취업 교육 브랜드 '제로베이스'가 맞춤형 취업정보 회사로 전환한다고 18일 밝혔다.

이번 전환은 갈수록 심화하는 청년층 고용난에 근본적인 해법을 제시하기 위한 취지다. 국가데이터처에 따르면, 구직 활동을 중단한 '쉬었음' 상태의 청년은 1년 새 7만명 이상 증가했다. 제로베이스는 청년들이 실질적인 취업 성과를 거둘 수 있도록 돕는 체계적 솔루션 구축에 나섰다.

데이원컴퍼니는 취업 교육 브랜드 '제로베이스'가 맞춤형 취업정보 회사로 전환한다고 18일 밝혔다. 데이원컴퍼니

AD

신규 서비스는 개인의 학력·전공·경력 등 배경 데이터를 분석해 취업 전략을 세우는 방식을 채택했다. 구직자의 목표와 상황에 따라 선택 가능한 5가지 트랙으로 맞춤형 전략을 제공할 예정이다. 서비스는 ▲모든 취업 준비생을 위한 '브라이트' ▲1년 내 취업 보장형 '노바' ▲중견기업 취업 보장형 '프레스티지' ▲대기업 취업 보장형 '프리미엄' ▲글로벌 기업 취업 보장형 '크라운'으로 구성됐다.

또한, 외국계·대기업·중견기업·유니콘 기업 등 1만 8000여명의 전·현직자 전문가로 구성된 멘토 풀을 구축했다. 전문 컨설턴트와 전담 매니저가 팀을 이루는 3:1 맞춤 컨설팅 시스템도 선보인다.





AD

이강민 데이원컴퍼니 대표는 "제로베이스의 데이터 기반 노하우와 전문가 네트워크를 바탕으로 청년 취업난 해소는 물론 국내 취업 생태계의 혁신을 선도해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>