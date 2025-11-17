S-OIL, 삼성SDS와 통합 ITO 계약… IT 운영·보안 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년부터 3년간 인프라·보안·클라우드 전환 추진

에쓰오일(S-OIL)은 삼성SDS와 통합 ITO(IT 아웃소싱) 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

S-OIL은 이번 계약에 따라 내년 3월부터 3년간 삼성SDS를 통합 ITO 사업자로 선정해 애플리케이션과 IT 인프라 운영, 보안 진단, IT 진단, 클라우드 전환 컨설팅 등을 맡길 예정이다. S-OIL은 이를 통해 IT 운영의 안정성과 효율성을 높이고, 보안 및 클라우드 기반을 강화한다는 계획이다.

S-OIL이 삼성SDS와 통합 ITO 운영 계약을 체결했다. 사진은 류열 S-OIL 사장(왼쪽)과 이준희 삼성SDS 사장. 에쓰오일 제공

S-OIL은 이번 협력을 디지털 전환 가속화의 발판으로 평가했다. 류열 S-OIL 사장은 "통합 ITO 계약은 디지털 혁신을 위한 첫걸음"이라며 "삼성SDS와의 협력으로 IT 운영 안정성과 효율성을 극대화하겠다"고 말했다.

이준희 삼성SDS 사장은 "양사의 파트너십이 미래 경쟁력 강화로 이어질 것"이라며 "S-OIL과의 협력을 통해 글로벌 시장 경쟁력을 높이겠다"고 밝혔다.





S-OIL은 향후 IT 서비스 운영 경쟁력 강화와 디지털 생태계 구축을 지속 추진할 방침이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

