'마가목 와인'에 담긴 울릉도의 염원… 공항 개항 성공 기원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마가목 와인 숙성식 개최



주류 가공산업 미래 논의

울릉 주민들의 숙원 울릉공항 개항을 앞두고, 울릉군이 특별한 희망을 오크통에 봉인했다.

경북 울릉군은 지난 14일 서면 남양리 농산물가공지원센터에서 울릉군 최대 숙원사업인 울릉공항의 성공적인 개항을 염원하기 위해 지역 특산물인 마가목와인 오크통 담기 행사를 가졌다.

울릉군은 14일 군 최대 숙원사업인 울릉공항의 성공적인 개항을 염원하기 위해 지역 특산물 마가목와인 오크통 담기 행사를 가졌다. 울릉군 제공

AD

이번 행사는 남한권 울릉군수, 남진복 경북도의원, 최병호 울릉군의회의원 농산물가공창업 아카데미교육생 20여명이 참석한 가운데 2028년 상반기에 예정된 울릉공항의 성공적인 개항을 염원하며 100ℓ 오크통 2개에 참석자 모두 마가목 와인을 직접 담아 울릉공항 개항 축하식 날 개봉하기로 기약하고 오크통 표면에 참석자 친필 사인을 하는 등 타임캡슐 퍼포먼스로 진행됐다.

행사에 참석한 농산물가공창업 아카데미교육생 박 모 씨는 100ℓ 오크통 2개에 울릉군 대표 산림 특산물인 우산고로쇠 수액과 울릉군 청정 샘물 울릉용출수로 마가목 와인을 각각 담아 울릉공항 개항을 염원하게 돼 더욱 뜻깊은 행사가 된 것 같다고 말했다.

또 울릉군에서 항공 시대를 대비해 개발하고 있는 와인 4종(루비로망 와인, 샤인머스캣 와인, 산머루 와인, 호박 와인), 증류주 1종(마가목 증류주)과 울릉군에 많이 자생하고 있는 칡을 이용해 개발한 건강음료 울릉 칡즙에 대해 시음회를 개최하고, 울릉군 주류와 음료 가공산업의 발전 가능성에 대해 심도 있는 의견을 교환했으며, 울릉군 특산물을 활용한 가공산업의 경쟁력을 높이고 향후 관광객들에게 울릉만의 차별화된 미식 경험을 제공할 핵심 가공상품이 될 것으로 평가했다.





AD

남한권 군수는 "울릉공항 개항을 계기로 대폭 증가할 것으로 기대되는 관광객 유치와 지역 경제 활성화의 염원을 담아 오늘 오크통에 담긴 마가목 와인처럼 울릉공항 개항 성공의 결실이 숙성돼 울릉의 경제와 관광에 큰 활력을 불어넣기를 기원한다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>