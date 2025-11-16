AI 인재에 21억원 투자한 서울시…"서울 미래는 이공계"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울장학재단, 이공계 석박사 'AI 장학금'

향후 박사후연구원까지 지원 확대

서울시가 올해 AI 인재 275명에게 21억원을 투자했다. 이공계 석·박사에게 등록금, 연구비, 생활비 등을 지원해 서울의 미래를 이끌어 나갈 연구 활동에 전념하도록 하는 것이 목적이다.

서울장학재단은 16일 오전 서울시청 다목적홀에서 '2025년 2학기 AI 서울테크 대학원 장학금 증서 수여식'을 열고 AI 분야 이공계 대학원생 215명에게 장학증서를 수여했다.

오세훈 서울시장이 지난 9월25일 고려대학교 미래융합기술관 대강당에서 열린 '이제는 이공계 전성시대' 포럼에 참석해 기조연설을 하고 있다. 서울시 제공

AD

재단은 지난 1학기 60명을 포함해 올 한해 275명의 장학생에게 총 20억7500만원의 연구장려금을 지원했다. 1학기에는 석사과정 신입생 60명에게 1인당 연 1000만원을 지원했고, 2학기에는 서울 소재 4년제 대학 일반대학원에서 이공계 분야 석사 135명과 박사 80명 등 215명에게 한 학기 기준 석사 500만원, 박사 1000만원의 장학금을 지급한다.

'AI 서울테크 대학원 장학금'은 서울시의 '이제는 이공계 전성시대' 정책에 맞춰 올해 신설됐다. AI 기술 경쟁력 강화와 우수 인재 확보를 목표로 최근 심화하는 이공계 인재의 해외 유출에 대응하고, AI 인재 국내 정착을 돕기 위해 마련됐다.

AI 연구 중요성이 커지면서 2학기에는 박사과정까지 지원 대상을 신속히 확대했다. 향후 고급 연구 인력인 '포닥(박사후연구원·post-doc)'까지 지원 범위를 넓혀갈 계획이다.

수여식에서 소감을 밝힌 한 장학생은 "산업의 핵심이 돼가는 AI 분야에 특성화된 장학금 덕분에 미래 산업의 주역이라는 책임감을 느끼게 됐다"고 밝혔다.

남성욱 서울장학재단 이사장은 "내년에는 석사 2000만원, 박사 4000만원, 포닥 6000만 원으로 장학금을 대폭 확대해 우수한 AI 인재 양성에 앞장설 것"이라고 말했다.





AD

오세훈 서울시장은 이날 축사에서 "전 세계가 AI 인재 확보 경쟁을 벌이는 시대인 만큼 서울의 미래는 여러분과 같은 이공계 인재에게 달려 있다"며 "AI 서울테크 대학원 장학금이 학비 걱정을 덜고 연구에 몰입할 수 있는 디딤돌이 되길 바라며, 여러분의 생각과 실천이 서울시 첨단산업과 대한민국의 미래를 밝혀 줄 것으로 기대한다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>