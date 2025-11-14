"1400원으로 두 끼 해결"…'경제 불안'에 소비 멈춘 中 청년들

BBC 중문판 "中청년, 지출 줄이기에 골몰"

현지 SNS에 생활비 절약 콘텐츠 인기

중국 당국이 내수 살리기를 목표로 소비와 투자 진작에 힘쓰고 있지만, 정작 중국 청년들은 식비 등 생활비 지출을 줄이는데 골몰하고 있다는 외신 보도가 나왔다.

중국 시안서 열린 취업 박람회. 신화 연합뉴스

13일(현지시간) 영국 BBC 중문판은 중국 사회관계망서비스(SNS)에 더 적은 돈으로 살아가는 방법을 공유하는 콘텐츠가 빠르게 확산하고 있다고 보도했다. 경제 불안 속에서 중국 청년들이 더욱 허리띠를 졸라매는 것으로 보인다.

팔로워가 9만7000명에 이르는 인플루언서 '쌀알 장씨'는 "최소로 소비하는 삶을 중심으로 한 콘텐츠를 만들고 있다"고 자신을 소개했다. 그는 고가의 클렌징 제품 대신 일반 비누 하나로 온몸을 씻는 법 등과 같은 내용을 담은 영상을 올린다. 쇼핑몰을 다니며 가방과 의류를 소개하는 영상에서도 내구성과 가성비를 강조한다.

그는 BBC와의 인터뷰에서 "더 많은 사람이 소비의 함정을 이해해 절약하길 바란다"며 "그러면 스트레스도 줄고 마음이 편해진다"고 말했다.

초저가로 식비를 해결하는 요령을 알려주는 콘텐츠도 인기다. '베이징을 떠도는 작은 풀'이라는 이름으로 활동하는 29세의 인플루언서는 적은 돈으로 간단한 요리를 만드는 영상을 더우인에 올린다. 그는 약 7위안(약 1400원)으로 두 끼를 해결할 수 있다며, 이러한 생활 방식 덕분에 6년간 130만위안(약 2억7000만원) 넘게 저축할 수 있었다고 소개했다.

온라인 판매 회사에 다니는 것으로 알려진 그는 "나는 평범한 시골 출신"이라며 "좋은 교육 배경도 없고 영향력 있는 인맥도 없어, 더 나은 삶을 위해 열심히 살아야 한다"고 말했다.

전문가들은 중국이 국내 소비를 늘리지 못하면 장기적으로 큰 과제에 직면할 것이라고 지적해왔다. 중국 정부는 수년간 가계 소비를 늘리겠다고 공언해 왔지만, 국내총생산(GDP)에서 가계 소비가 차지하는 비중은 39%에 머문다. 이는 대부분의 선진국에서 소비 비중이 60%에 달하는 것에 비해 한참 낮다.

그러나 현재 중국 청년들이 1990년대나 2000년대 초보다 미래에 대해 더 비관적이라는 점이 문제라고 BBC는 지적했다. 중국의 청년 실업률은 20%에 육박하는 수준이고, 일자리를 가진 이들도 언제든 직장을 잃을 수 있다는 불안에 놓여 있다는 것이다. 또 높은 청년 실업률은 기업들이 임금을 낮추기 쉬운 환경을 만들어, 청년들은 낮은 급여를 받아들이거나 다시 치열한 취업 시장에 뛰어드는 선택지에 놓이게 된다고 짚었다.





한 20대 남성은 낮은 수준의 일자리는 있지만, 전공 분야에서 양질의 일자리를 찾기가 어렵다고 말하기도 했다. 그는 "친구들이 대학에서 금융부터 영업까지 다양한 전공을 했지만, 아직 취업하지 못해 부모님 집에 머물며 구직 활동을 이어가는 이들이 적지 않다"고 전했다. 그는 "경제가 빨리 나아져서 더 나은 삶을 살 수 있었으면 좋겠다"면서도 상황이 개선될 가능성에 대해서는 "낙관적이진 않다"고 털어놨다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

