"70만원 짜리가 800만원"…금 들고 갔다가 '깜짝'

이지혜 '금테크' 평생 모은 금 팔아 7000만원 수익
글로벌 경제 불확실성 확대로 대표적인 안전자산이자 인플레이션 헤지(위험회피) 수단인 금으로 투자 수요가 쏠리는 가운데 가수 출신 방송인 이지혜가 '금테크'에 성공했다고 밝혀 화제다.
13일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 "이지혜 평생 모은 금, 애들 돌 반지 다 들고 종로 간 이유는?"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 이지혜는 금을 팔기 위해 종로3가를 찾았다. 이지혜는 "제가 오늘 평생 모은 금을 들고 종로를 왔다"며 "요즘 금값이 한돈에 80만 원이다. 이때 팔아야 하는 게 아닌가 싶어 들고 왔다"고 말했다.
이지혜가 간 곳은 금은방을 운영 중인 유튜버 링링 언니의 가게였다. 이지혜는 "나는 자수성가한 사람이다. 물려받은 게 없어서 상으로 받은 트로피를 가지고 왔다"며 "방송사가 주는 것들이 진짜 금인지 도금인지 밝히겠다"고 너스레를 떨었다.
링링 언니는 이지혜가 가지고 온 물건들을 감정했다. 먼저 SBS 예능 프로그램 '도전 1000곡' 왕중왕전에서 우승하며 받은 황금열쇠는 10돈짜리였다. 링링 언니는 "지금 800만원이다"라고 말했고 이지혜는 "2011년에 받았는데, 그때 한 돈에 7만원이었다"며 즐거워했다. 다만 트로피는 진짜 금이 아닌 자석에 붙는 모조품이었던 것으로 밝혀져 이지혜는 다소 허탈한 표정을 지었다.
이지혜가 가져온 금의 총액은 7233만9000원이었다. 이지혜는 "차 한 대 살 가격이다"라며 즐거워했다. 귀금속은 현금으로 바꿨으나 아이들이 돌에 받은 금들은 골드바로 바꿔서 보관하기로 했다.
이지혜는 이후 금값이 떨어진 점을 언급하며 "이 이후로 엄청나게 떨어진 금값. 대략 1~20만원 하락. 여러분 아시죠? 인생은 타이밍. 역시 바꿀 수 있을 때 바꾸는 게 베스트"라고 말했다.
이지혜는 지난 1998년 샵 1집 앨범 '더 샾(The Sharp)'으로 데뷔했다. 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 두고 있다. 현재 이지혜는 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'를 통해 100만 구독자와 소통 중이다.
