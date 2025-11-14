양산시, 2026년 예산안 '1조 8000억원' 편성… 시민 삶에 '역대급 변화' 예고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전년도 본예산 대비 1277억원 7.53% 증액

경남 양산시가 내년 살림 규모를 시 역사상 최대인 1조 8241억원으로 확정하며 새로운 도약을 준비한다.

양산시는 2026년 예산안을 편성해 14일 양산시의회에 제출했다.

편성규모는 올해 본예산보다 1277억원(7.53%) 늘어난 1조 8241억원으로, 회계별로는 일반회계 1조 6508억원으로 전년대비 1239억원(8.11%) 증가했고, 특별회계 1733억원으로 전년대비 38억원(2.25%) 늘어났다.

2026년도 세입예산안은 부동산 경기 회복 지연과 내수부진이 이어지고 있지만, 세목별 증가요인을 일부 반영해 지방세는 91억원(2.83%)이 증가한 3303억원으로 편성했다.

반면, 세외수입은 411억원(21.69%)이 감소한 1484억원을 편성하고 지방교부세 3179억원(증 219억원), 조정교부금 869억원(증 56억원), 국·도비보조금 7049억원(증 371억원)을 편성했다.

시는 재정여건을 반영하면서도 민생경제 회복과 지역 균형발전을 중심으로 복지와 문화, 환경과 도시개발 등 전 분야의 정책을 안정적으로 추진하기 위해 예산을 고루 배분했다.

분야별로는 사회복지분야 예산이 6566억원으로 전년보다 473억원이 증가해 전체 예산의 35.99%를 차지하고, 환경분야 2832억원(15.52%), 교통 및 물류분야 2538억원(13.91%), 일반공공행정분야 1031억원(5.65%), 문화·관광분야 854억원(4.68%), 농림해양수산분야 773억원(4.24%), 국토·지역개발분야 686억원(3.76%), 산업·중소기업과 에너지분야 340억원(1.86%) 순이다.

이 중 가장 큰 폭으로 증가한 문화·관광분야(증 209억원)는 2026년도 시승격 30주년과 양산방문의 해를 맞아 시행하는 다양한 정책과 대규모 문화시설공사가 본궤도에 진입함에 따른 건설비 반영에 따른 것으로 분석된다.

동부양산지역의 현안사업에 대한 투자도 주목할 만하다. 주진불빛공원 조성, 회야강변 도로확폭과 문화공간 조성, 수목원 조성 등 그동안 추진돼온 사업에 투자를 본격화한다.

국도7호선∼명곡교차로간 도시계획도로(대3-10호선) 개설, 소주국민임대주택∼주남신원아침도시아파트간 도시계획도로(광3-3호선) 개설 등 대규모 도로개설 확충에 과감히 예산을 편성했다. 아울러 동부양산청소년문화의집 건립을 위한 사업비 6억원을 편성해 각 분야별 지역 간 균형 발전 목표 실현에 집중했다.

분야별 주요 사업 편성내역을 보면 사회복지 분야는 ▲기초연금 1856억원 ▲국민기초생활수급자 생계급여·주거급여 981억원 ▲영유아보육료 381억원 ▲장애인 활동지원 급여 336억원 ▲아동수당 274억원 ▲노인일자리·사회활동지원사업 260억원 ▲부모급여 259억원 등을 편성했다.

환경 분야는 ▲중점관리지역 추락방지시설 설치 164억원 ▲전기 자동차·화물차 구매지원 81억원 ▲소토지구 우수유출저감시설 설치 70억원 ▲비점오염저감사업(북정빗물펌프장) 63억원 ▲운행경유차 배출가스 저감사업 40억원 ▲수소연료 전지차 보급사업 26억원 등을 편성해 생활환경개선과 친환경 차량 보급 확대를 통한 녹색도시 전략과 맞닿도록 했다.

교통·물류 분야는 ▲양산도시철도 건설과 운영 988억원 ▲운수업계유류보조금 지원 450억원 ▲국도7호선∼명곡교차로 간 도시계획도로(대3-10호선) 개설사업 88억원을 비롯한 도시계획도로 개설 214억원 ▲백호마을 공영주차장 조성 142억원 ▲남물금 하이패스 IC 설치사업 27억원 ▲신도시∼공단진입로 (대3-1호선) 확포장 27억원을 편성해 이동수단의 다양화와 기반시설의 지속적인 확충에 투자했다.

문화·관광 분야는 ▲사송 생활밀착형 국민체육센터와 공공도서관 건립 94억원 ▲낙동선셋 바이크파크 사업 69억원 ▲통도사 문화공간 건립 60억원 ▲양산 신흥사 대광전 보수공사 23억원 ▲종합운동장 주경기장 화장실 리모델링 사업에 18억원 ▲삼장수마을 관광자원화 사업 18억원 ▲국가유산 미디어 아트 사업 14억원 ▲양산 어울림길 3,5코스 탐방로 7억원 등을 편성해 문화시설 인프라를 확충하고, 시민 일상의 생활문화 진흥 기반을 확대해 문화 접근성을 높이기 위한 정책 실현에 집중했다.

농림해양수산 분야는 ▲학교급식비 지원 145억원 ▲가촌6 자연재해위험개선지구 정비사업 54억원 ▲농업인 스마트 교육관 33억원 ▲양산수목원 조성 30억원 ▲황산지방정원 17억원을 편성해 양산의 대표 명소인 황산공원을 장기적으로는 국가정원으로 등록 추진한다.

국토·지역개발 분야는 ▲주진불빛공원 조성사업 100억원 ▲회야강변 도로확폭과 문화역사공간 조성사업 50억원 ▲물금읍 물금지구 뉴빌리지 사업 28억원 ▲춘추공원 조성 20억원을 편성했다.

산업·중소기업과 에너지 분야에 ▲양산사랑상품권 운영에 142억원 ▲소상공인 지원 44억원 ▲공공임대형 지식산업센터 건립 35억원 ▲지진안전산업 진흥시설 조성 14억원 등을 편성해 지역경제·상권 활성화와 다양한 분야의 산업육성을 통한 지속가능한 지역기반을 마련하고자 했다.

이 밖에도 ▲모래불지구 풍수해생활권 정비사업 100억원 ▲북부 자연재해위험개선지구 정비사업 90억원 ▲석금산 중학교 학교복합시설 설립 57억원 등을 편성해 재난과 안전, 교육분야에도 고르게 예산이 배분되도록 했다.

나동연 시장은 "2026년도 예산안은 재원을 효율적으로 운용하면서도 필수적인 사업은 지속적으로 추진하고, 시민들의 삶의 질을 향상시키는 중요한 사업에는 과감히 투자했다"며 "지역과 계층의 소외가 없도록 균형 있는 예산을 편성하도록 노력했다"고 말했다.

또 "2026년은 시 승격 30주년을 맞아 양산이 새로운 도약을 준비하는 중요한 시기"라며 "시민들이 더욱 행복하고 자부심을 느낄 수 있는 양산을 만들기 위해 사업 추진에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.





AD

2026년 예산안은 오는 11월 25일 시작되는 양산시의회 제2차 정례회의 심의를 거쳐 12월 중순경 최종 확정될 예정이다.

양산시청.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>