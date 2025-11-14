KMI, '세계어촌대회’ 성공적 개최… 글로벌 어촌 네트워크 중심지로 부상

42개국 3396명 참석… ‘글로컬 개방형 어촌 플랫폼’ 첫 완성
한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 해양수산부(장관 전재수)와 공동으로 인천 송도에서 열린 '2025 세계어촌대회(ICFC)'가 42개국에서 온 3396명의 참가자가 참여한 가운데 모든 공식 일정을 성공적으로 마무리했다.
이번 대회는 글로벌과 로컬을 연결하는 '글로컬(Glocal) 개방형 어촌 플랫폼'으로서의 위상을 확고히 하며 세계 어촌 간 협력의 장으로 자리매김했다.
올해로 세 번째를 맞은 세계어촌대회는 '하나의 바다, 하나의 어촌：지역과 사람, 그리고 환경을 잇는 어촌의 미래'를 주제로 진행됐다.
개·폐회식을 비롯해 국가 대표자 회의, 4개의 공식세션, 7개의 협력세션, 홍보전시, 현장투어 등 다양한 프로그램이 마련돼 국가·지역·국제기구·현장 공동체가 함께 참여하는 확장형 어촌정책 모델을 제시했다.
22개국이 참석한 첫날 국가 대표자 회의에서는 전 세계 어촌이 공유하는 지속가능한 7대 비전에 대한 이행성과가 소개돼, 향후 2026년 세계어촌대회에서 중점적으로 논의해야 할 과제로 ▲기후변화 대응 ▲지역 간 수산자원 관리 강화 ▲디지털 전환 ▲인구감소 대응 등이 주요 아젠다로 제시됐다.
둘째 날과 셋째 날 열린 공식세션은 처음으로 개방형 플랫폼 방식을 도입해 △한국수산자원공단(수산자원) △한국해양수산개발원(청년·여성) △한국섬진흥원(기후변화) △세계은행(WB, 국가 간 협력·연대)이 각각 주관했다. 또 협력세션은 유엔식량농업기구(UN FAO)와 대통령직속 농어업-농어촌특별위원회 등이 운영하며 국제 협력의 폭을 넓혔다.
올해 대회에서 참가국 전체가 이동한 거리는 총 25만 8172㎞로, 이는 지구 약 6바퀴를 도는 거리와 맞먹는다. KMI는 이 수치가 "하나의 바다를 매개로 전 세계 어촌이 지속가능한 미래를 향해 협력하고자 하는 강한 의지를 상징적으로 보여주는 기록"이라고 설명했다.
조정희 한국해양수산개발원 원장은 이번 대회가 전 세계 어촌이 직면한 과제를 함께 고민하고 지속 가능한 미래 방향을 모색하는 뜻깊은 자리였다고 평가하며, 세계어촌대회가 앞으로도 국제 어촌공동체 간 협력과 교류의 장으로 더욱 굳건히 자리 잡을 것이라고 강조했다.
이어 4일간의 일정을 마무리하며 "내년부터는 세계어촌대회가 '글로컬 어촌 플랫폼'으로서 전 세계 어촌을 순회하며 각국의 지혜와 경험을 나눌 수 있도록 하겠다"고 향후 계획을 전했다.
