"방시혁과 뉴진스, 별개 이슈" 윤일상, 악성 댓글에 재차 소신 발언

윤일상 "뉴진스와 방시혁, 본질 달라"

작곡가 윤일상이 뉴진스 팬들의 악성 댓글에 의견을 남겼다. 13일 윤일상의 유튜브 채널 '프로듀썰 윤일상 iLSang TV'에는 '왜 얘기 안 했냐고? 방시혁과 뉴진스에 대한 생각 l 프로듀썰 윤일상 EP.21 혼썰5'이라는 제목의 영상을 올렸다. 해당 영상에서 제작진은 "그간 뉴진스 극성 팬들이 유튜브 채널에 와서 '방시혁 재판에 대해서는 왜 말을 하지 않느냐'고 악플을 많이 달았다"고 전했다.

윤일상은 "방시혁이 잘못한 게 있으면 벌을 받을 것이다. 근데 그건 뉴진스와 다른 이슈다. 두 이슈를 섞으면 안 된다. 본질이 다른 것"이라고 말했다. 이어 윤일상은 "지금도 뉴진스가 잘 됐으면 좋겠다. 지금도 이렇게 시간이 가는 게 아깝다. 그 나이에서만 나오는 청량한 목소리와 율동이 있는데 이런 것들이 시간이 지나면 나오지 않는다"고 뉴진스의 공백기가 길어지는 것에 대해 안타까움을 전했다.

그러면서 그는 "어른들 때문에 그 시간을 놓치고 있는 이 순간이 안타까운 것인데 왜 방시혁 얘기와 섞냐"며 "난 범죄나 다른 이슈에 관해서는 관심도 없다. 내 곡 쓰기 바쁘다. 다만 현존하는 아티스트들이 음악 길로 잘 가서 우리나라 음악계 전체가 발전했으면 좋겠다는 마음에 말한 것"이라고 강조했다.

앞서 윤일상은 뉴진스와 어도어의 계약 분쟁 당시 자신의 유튜브 채널을 통해 소신 발언을 했던 바 있다. 지난 5월께 윤일상은 "계약은 장난이 아니라는 말만 드리고 싶다"며 "아티스트를 애정한다면서 아티스트를 위험에 노출하면 안 된다. 옆에 있는 어른들이 본인의 이익 때문에 뉴진스 멤버들을 핸들링한 것 아닌가 생각된다"고 충고했다. 당시 해당 영상에는 많은 뉴진스 팬들이 악플을 달았고 최근 뉴진스가 어도어로 다시 복귀를 선언하며 이를 다시 언급한 것으로 보인다.





이 가운데 지난 12일, 뉴진스 멤버 전원은 지난해 11월 전속계약 해지 선언 후 1년 만에 소속사 어도어로의 복귀 의사를 밝혔다. 다만 해린과 혜인의 복귀는 어도어 측이 직접 밝힌 것과 달리 민지, 하니, 다니엘은 어도어의 발표 2시간 30분 후 개별 입장문을 통해 복귀 의사를 전했다. 어도어 측은 "세 멤버의 복귀 의사의 진의를 확인 중"이라고 밝히며 면담을 계획 중인 것으로 알려졌다.





