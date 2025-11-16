과자를 먹으면 오랑우탄이 죽는다? [맛있는 이야기]

팜나무 경작지와 서식지 겹치는 오랑우탄

화전 농법, 플랜테이션에 터전 잃고 굶어

7만마리 채 안 남아…멸종 위기 몰린 상황

편집자주 최초의 과자는 고대 메소포타미아 문명에서 발견됐다고 합니다. 과자는 인간 역사의 매 순간을 함께 해 온 셈이지요. 비스킷, 초콜릿, 아이스크림까지. 우리가 사랑하는 과자들에 얽힌 맛있는 이야기를 전해 드립니다.



과자 때문에 오랑우탄이 멸종할지도 모른다. 둘은 전혀 상관없는 관계로 보이지만, 사실 오랑우탄은 글로벌 가공식품 산업의 확대가 만든 희생양이다. 과자의 핵심 원료인 팜유(Palm oil)를 대량 생산하기 위해 오랑우탄의 터전이 파괴됐기 때문이다.

마트에서 파는 물품 50%엔 팜유가 들어간다

팜유는 거의 모든 가공식품의 주재료로 쓰인다. 과자, 빵, 라면, 초콜릿 등 식품뿐만 아니라 비누, 치약 등에도 팜유가 들어간다. 기름야자 열매를 짜 만드는 팜유는 우지(쇠기름) 등 동물성 기름보다 훨씬 저렴하며, 다양한 경공업 제조 공정에 활용하기 수월해 효율적이기도 하다. 세계 최대 비영리 자연보호단체인 '세계자연기금'(WWF)에 따르면, 팜유는 오늘날 마트에서 유통되는 품목의 50%에 쓰이며, 미국 등 일부 국가에선 바이오 연료나 동물 사료로도 재가공된다.

과자의 주 원료인 팜유 생산 확대는 오랑우탄의 서식지를 파괴한다. 픽사베이, 막스플랑크연구소

AD

기름야자 열매가 열리는 팜나무는 열대 기후에서 생장하는 식물이다. 이 때문에 팜나무의 주요 서식지는 동남아시아와 일부 아프리카 국가다. 특히 인도네시아, 말레이시아가 각각 세계 1, 2위의 팜유 생산국으로, 미 농업부(USDA) 집계에 따르면 지난해 기준 전 세계 팜유 공급의 83%가 두 나라에서 나왔다.

문제는 인도네시아, 말레이시아의 팜나무 경작지와 오랑우탄 서식지가 겹친다는 것이다. 아시아 오랑우탄은 말레이시아 보르네오섬, 인도네시아 수마트라섬의 열대 우림인데, 두 지역 오랑우탄 모두 심각한 멸종 위기에 몰린 상태다.

팜나무 플랜테이션, 오랑우탄에겐 '녹색 사막'

팜나무 경작이 오랑우탄을 위협하는 이유는 무엇일까. 이는 팜나무의 생태와 연관된다. 팜나무 농업은 비닐하우스에서 묘목 상태까지 기른 뒤, 묘목을 경작지로 옮겨 심는 방식으로 이뤄진다. 이때 팜나무는 '단일 경작', 즉 경작지 전체 면적에 팜나무 한 종류의 식물만 심는 농법을 사용하는데, 이를 '플랜테이션'이라고 칭한다.

팜나무 플랜테이션의 모습. 세이브 디 오랑우탄 홈페이지

팜나무 플랜테이션 재배 면적을 최대화하기 위해, 농부들은 화전 농업을 사용한다. 이미 존재하는 숲에 불을 지른 뒤 잿더미를 비료 삼아 팜나무 묘목을 기르는 것이다. 이로 인해 오랑우탄들은 삶의 터전을 잃게 된다.

팜나무 플랜테이션이 완전히 성장하고 나면 문제는 더욱 악화한다. 겉으로 보기에는 팜나무도 일반적인 열대 우림과 비슷하지만, 오랑우탄은 기름야자 열매를 먹을 수 없다. 오히려 숲의 다양성이 파괴됨으로써 오랑우탄은 먹이를 잃어 굶어 죽는 일이 발생한다. 오랑우탄 입장에서 팜나무 플랜테이션은 '녹색 사막'인 셈이다.

7만마리 채 안 남은 오랑우탄

인도네시아 습지대 지역에서 구조되고 있는 5살짜리 오랑우탄. AFP연합뉴스

오랑우탄은 지난 수십년간 급속도로 감소해, 현재는 멸종 위기에 몰렸다. 국제 자연 보존 연맹(IUCN) 집계에 따르면, 가장 많은 개체 수를 자랑하는 보르네오섬 오랑우탄 개체 수도 5만7000마리 안팎으로, 1973년 이래로 80% 줄었다. 수마트라섬 오랑우탄은 7000마리 이하로 추정되며, 또 다른 멸종 위기종인 타파눌리 오랑우탄의 개체 수는 800여마리밖에 안 남은 것으로 알려졌다.





AD

최근 일부 기업, 국제단체들은 오랑우탄을 보호하면서 팜나무를 재배할 수 있는 방법을 모색하고 있다. '지속 가능 팜유 산업 협력체(RSPO)'가 대표적인 사례다. RSPO는 WWF를 필두로 팜유 대기업들이 협력해 설립한 인증 제도로, 오랑우탄 서식지를 별도로 보호하면서 생산된 팜유에만 발급되는 인증이다. 오늘날 유니레버 등 다국적 식품 대기업들이 RSPO 인증 팜유를 원료로 사용 중이다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>