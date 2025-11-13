앤유, 한국MS와 글로벌 AI 게임 혁신 위한 MOU

MMORPG '벨라토레스'에 AI 모델 적용

국내 게임 개발사 앤유는 한국마이크로소프트(MS)와 글로벌 서비스 확장과 인공지능(AI) 기반 게임 혁신을 위한 기술 협약 양해각서(MOU)를 체결했다고 12일 밝혔다.

협약식은 지난 11일 서울 한국MS 사무실에서 진행됐으며, 김정환 앤유 대표와 민주홍 한국MS 게이밍 사업 부문장 등 주요 관계자가 참석했다.

이번 협약을 통해 앤유의 글로벌 서비스 운영과 확장 과정에서 MS 애저(Azure) 클라우드 인프라와 AI 기반 성능 최적화 솔루션을 활용해 안정성과 확장성을 높이기로 했다.

앤유의 차세대 다중접속역할수행게임(MMORPG) '벨라토레스(Bellatores)'에 NPC 행동, 콘텐츠 추천, 실시간 밸런싱 등 인공지능(AI) 모델을 적용한다. 벨라토레스는 하이엔드 그래픽 기반의 오픈월드 MMORPG로, 사실적인 전투 시스템과 방대한 세계관을 특징으로 한다.

또 PC 중심의 벨라토레스를 향후 콘솔과 모바일 플랫폼으로도 개발해 글로벌 이용자를 확대할 계획이다. 앤유를 애저 기반 AI 게임의 대표 사례로서 프리뷰 프로그램·기술 워크숍을 통해 협업을 강화하기로 했다.

김정환 앤유 대표는 "MS의 클라우드와 AI 기술을 통해 글로벌 서비스에 안정성과 확장성을 더하고, AI 기반 기능으로 플레이어에게 완전히 새로운 차원의 몰입감을 제공할 것"이라고 말했다.





민주홍 한국MS 게이밍 사업 부문장은 "기술적 지원뿐 아니라 마케팅, 생태계 확장까지 다방면으로 협력해 앤유의 글로벌 도약을 적극 지원할 계획"이라고 덧붙였다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

