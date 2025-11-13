세종시에 충청권 25개 기업 모여 '여성일자리박람회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일 정부세종컨벤션센터서 현장면접·창업자문 운영

포스터= 보건복지국 인구여성가족과 제공

이달 18일 정부세종컨벤션센터 기획전시장에서 '여성 일자리 박람회'를 개최한다.

세종시가 주최하고 세종여성새로일하기센터가 주관하는 이 박람회는 여성의 취·창업 동기를 부여하고, 능력 있는 여성 인재를 기업과 연계시키기 위해 마련됐다.

박람회는 세종과 대전, 충남 공주 소재 25곳 기업이 참여, 현장 채용관을 운영하고 창업상담관과 구직상담관, 창업자 프리마켓을 운영한다.

특히 지역 내 일자리 유관기관 외에도 대전광역새일센터와 대전 배재대 ICT 새일센터, 공주새일센터가 함께 다채로운 채용 연계 사업을 안내할 예정이다.

게다가 3차원 식품 기술 전문가와 조향사, 색채 심리상담사 직업체험관과 이력서·자기소개서 자문, 인공지능(AI) 면접, 증명사진 촬영 등 다양한 부대행사도 이어진다. 박람회는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 자녀 동반 여성을 위한 자녀 돌봄 구역도 함께 운영된다.





박람회 관련 자세한 사항은 세종여성새로일하기센터로 문의하면 된다.





