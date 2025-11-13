'수능 수험표' 들고 오세요…유통가, 수험생 반값 할인 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백화점·호텔·리조트·테마파크 등 프로모션

유통업계가 2026학년도 대학수학능력시험을 치른 수험생들을 위한 프로모션을 진행한다. 백화점과 호텔·리조트, 테마파크, 레스토랑 등에서 수험표를 제출하면 상품 할인 등의 혜택을 제공한다.

13일 관련 업계에 따르면 롯데백화점은 14일부터 16일까지 수험생 고객을 위한 특별 프로모션을 진행한다. 이번 행사에는 '세터' '슈퍼드라이' '유니폼브릿지' '로우로우' '무신사스탠다드' '시티브리즈' '마뗑킴' '헌치' 등 총 90여개의 패션 브랜드가 참여해 다양한 할인 혜택을 선보인다. 수험표 지참 시 브랜드별로 10~30% 추가 할인을 받을 수 있다. 또 '999 휴머니티' '비슬로우' '니티드' 'ETCE' 등 롯데백화점에 단독 입점한 K패션 브랜드에서도 수험표 인증 고객에게 추가로 10% 할인을 제공한다.

롯데월드 수험생 특별 할인 이벤트. 롯데월드 제공

수험생을 대상으로 구매 감사품 증정 이벤트도 마련했다. '오호스'에서는 당일 30만원 이상 구매 시 '스타퀼티드 패디드 백팩'을, '드파운드'에서는 '홀리데이 니트 글로브'를 선착순으로 증정한다. '타임빌라스 수원'에서는 오는 16일까지 2층 안내데스크에서 수험표를 제시하면, 식음(F&B) 즉시 할인 쿠폰 등이 포함된 모바일 바우처를 받을 수 있다.

호텔신라가 운영하는 신라스테이에서는 수험생과 가족을 위한 전용 패키지를 내놓았다. 내년 2월12일까지 예약을 받는 패키지는 ▲객실 1박 ▲조식 2인 ▲수험생을 위한 할인 혜택 바우처로 구성된다. 실물 수험표를 지참하면 중식 또는 석식 뷔페를 본인 50% 할인, 동반 성인 2인 30% 할인된 가격에 이용할 수 있다.

대명소노그룹 소노인터내셔널이 운영하는 오션월드와 오션어드벤처(거제,천안), 오션플레이(델피노,양양,삼척,단양,변산) 등 전국 8개 워터파크에서도 수험생 혜택을 마련했다. 다음 달 31일까지 본인은 워터파크 입장권을 약 61% 할인, 동반 3인까지는 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.

롯데백화점 본점 9층 K-패션 전문관 키네틱 그라운드 내 매장에서 고객들이 상품을 둘러보고 있다. 롯데백화점 제공

또 소노캄 고양에서는 수험생 본인에 한해 뷔페부터 디저트까지 다양한 식음료 할인을 받을 수 있는 합격 기원 할인 프로모션을 오는 30일까지 진행한다. 대표적으로 뷔페 레스토랑 '셰프스키친'에서는 런치&디너 뷔페를, 모던 차이니스 레스토랑인 '죽림' 에서는 모든 단품 메뉴를 각각 50% 할인한다. 쏠비치 진도에서는 내년 2월28일까지 수험생 본인이 '셰프스키친'에서 조식과 석식 이용 시 50% 할인되며, 인피니티 풀 이용 시에는 수험생 본인은 무료, 동반 3인까지는 입장권 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.





롯데월드는 오는 30일까지 전국 4개 사업장(어드벤처, 어드벤처 부산, 아쿠아리움, 서울스카이)에서 수험표와 신분증 등을 제시하면 이용권 할인 혜택을 준다. 어드벤처와 어드벤처 부산에서는 종합이용권을 각각 2만6000원과 2만원에 제공한다. 아쿠아리움과 서울스카이는 입장권을 각각 50% 할인한 1만7500원과 1만5500원에 제공한다.





