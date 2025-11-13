강원도, 정선~삼척 '별 구름길'로 폐광지역 관광 '새 길' 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도, '최고의 명품길' 강원 '별 구름길'

국토부 '2025년 대한민국 관광도로' 선정

정선 아리랑시장부터 삼척 미인폭포까지 100㎞

전국 35개 노선 경합 속 독보적 가치 인정받아

강원특별자치도(도지사 김진태)는 국토교통부가 13일 발표한 '2025년 대한민국 관광도로' 공모에서 정선(아리랑시장)~삼척(미인폭포)를 잇는 '별 구름길' 노선이 최종 6개 노선에 선정됐다고 밝혔다.

대한민국 관광도로‘별구름길’노선도(100㎞). 강원도 제공

'대한민국 관광도로'는 도로법 개정(2024년 10원) 이후 정부가 처음으로 지정하는 공식 관광도로로, 이번 공모에는 전국 17개 광역·기초단체가 총 35개 노선을 제출했다. 이후, 서면 및 현장 평가, 도로정책심의위원회 최종 심의를 거쳐 선정됐다.

'별 구름길'은 정선아리랑시장에서 시작해 화암동굴, 만항재, 구문소, 철암탄광역사촌, 미인폭포까지 이어지는 약 100㎞ 구간으로 폐광지역의 산업 유산과 자연·지질 자원을 하나의 관광루트로 연계한 점에서 높은 평가를 받았다.

국토교통부는 '별 구름길'에 대해 단순 드라이브 코스를 넘어 역사를 지닌 지역의 산업을 체험하게 하고 현대적 감성으로 재해석한 콘텐츠와 노선 가치가 뛰어나다고 평가했다.

대한민국 관광도로로 지정된 노선은 향후 관광도로 안내표지 설치, 국가 단위 홍보 및 통합마케팅, 편의시설 확충·경관개선 사업 등에서 국비 지원을 받게 될 것으로 예상된다.

김진태 강원특별자치도지사는 "도는 전국 최초로 '관광도로 전담부서'를 신설하고 대한민국 관광도로의 비전을 가장 먼저 제시해왔다"며 "이번 선정을 계기로 정선에서 삼척까지 이어지는 폐광지역의 역사, 문화, 자연환경을 더 많은 분들이 체험하게 되길 바라며, 이를 통해 폐광지역 관광 활성화의 새로운 길이 열리길 기대한다"고 말했다.





도는 12월 국토교통부의 최종 지정·고시 이후 '별 구름길'의 매력을 극대화하는 본격적인 관광객 맞이 준비에 돌입할 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

