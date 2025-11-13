“안전교육에서 취업상담까지”… 양산시, 공공근로자 안전교육·찾아가는 일자리센터 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공일자리사업 참여자 위한 안전·건강·취업 3박자 맞춤형 프로그램

공공근로 사업이 '단기 알바'라는 통념을 깨고 있다.

경남 양산시(시장 나동연)는 13일 비즈니스센터 컨벤션홀에서 2025년 하반기 공공근로사업 참여자 산업안전보건교육과 찾아가는 일자리센터를 개최했다.

공공근로자 안전교육과 찾아가는 일자리센터. 양산시 제공

이번 행사는 공공근로·지역공동체 일자리 사업 참여자 318명이 참석한 가운데 산업안전교육과 맞춤형 취업 상담, 체험형 부대행사를 함께 진행했다.

오전에는 한국산업안전보건공단 경남동부지사의 전문강사가 겨울철 빈번한 추락·넘어짐·충돌 등 안전사고 예방법을 중심으로 공공일자리 작업 현장 안전관리 요령을 전달했다.

오후에는 찾아가는 일자리센터를 통해 10개 상담창구에서 일자리상담사들이 구직상담, 구인기업안내, 정부일자리 프로그램 정보를 제공하는 등 사업 종료 후 민간일자리로의 원활한 연계 지원 체계를 강화했다.

이번 행사는 단순 교육을 넘어, 참여자들이 직접 체험하며 안전과 건강의 중요성을 느낄 수 있도록 다채로운 안전·건강 중심 부대행사를 함께 구성한 것이 특징이다.

행사장 한편에는 양산베데스다복음병원에서 골다공증검사 등 건강관리 부스, 발·손마사지기를 통한 피로회복코너, 디지털배움터의 키오스크체험, 네일아트 체험, 맨손운동 프로그램 등이 마련돼 공공근로자들이 신체적 건강과 정서적 활력을 동시에 챙겼다.

특히 운동처방사와 함께하는 맨손운동은 참석자들의 큰 호응 속에 진행돼, 몸이 건강해야 일도 안전하다는 이번 행사의 취지를 살렸다.





양산시 관계자는 "이번 교육과 상담 행사는 공공일자리 사업 참여자의 안전과 일자리 연계를 동시에 지원하기 위한 자리"라며 "앞으로도 시민이 안심하고 일할 수 있는 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





