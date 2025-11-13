전주시 '종광대 토성 역사적 가치 학술대회' 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"토성의 유적 활용·보존 방안 논의"

전북 전주시와 후백제학회가 13일 전주 글로스터 호텔에서 '전주 종광대 토성의 역사적 가치' 학술대회를 열었다.

전주시와 후백제학회가 13일 전주 글로스터 호텔에서 '전주 종광대 토성의 역사적 가치' 학술대회를 열었다. 전주시 제공

시에 따르면 이번 학술대회는 후백제 관련 대표 유적인 전주 종광대 토성의 발굴 성과를 공유하고, 토성의 역사적 가치를 살펴보기 위해 마련됐다.

학술대회는 지난 6월 전북도 기념물로 지정된 전주 종광대 토성이 사적으로 지정될 수 있도록 고고학·역사적으로 검토하고, 향후 사적 지정의 방향과 토성의 유적 활용 및 보존 방안을 논의하기 위해 추진됐다.

이날 학술대회는 6개의 주제 발표에 이어 6명의 토론자가 참여하는 토론 등의 순으로 진행됐다.

첫 번째 주제발표자로 나선 김대성 전북문화유산연구원 팀장은 '전주 종광대 토성의 조사성과'를 주제로 지난 2024년 1월부터 시작된 전주 종광대 토성의 시굴 및 정밀발굴조사 자료를 바탕으로 조사에 대한 성과와 향후 학술적으로 검토해야 할 방향 등을 정리했다.

이어 허인욱 전북대 사학과 교수는 '문헌기록으로 본 후백제 궁성의 위치'를 주제로 한 발표를 통해 문헌 기록과 발굴 유적·유물을 통해 후백제 왕성, 즉 궁성의 위치를 추정할 수 있는 근거로서 종광대 토성의 중요성을 강조했다.

세 번째 발표를 맡은 최흥선 국립광주박물관장은 '전주 종광대 토성으로 본 후백제 도성의 범위와 구조'를 주제로 전주 종광대 토성을 비롯해 후백제 도성으로 알려진 발이산과 자만동, 오목대 일원의 후백제 도성(토성)의 발굴조사 내용과 역사적 기록을 통해 후백제 도성의 구조와 범위에 대해 분석했다. 또 향후 보완과제 등을 제시해 눈길을 끌었다.

'전주 종광대 토성의 축조기법 검토'를 주제로 발표에 나선 심광주 한국성곽연구소장은 전주 종광대 토성의 발굴조사 과정에서 확인된 토성 축조기법을 분석하고, 인근의 기자촌, 오목대, 발이산, 자만동의 토성의 축조 양상을 비교했다.

또 타지역 토성의 축조기법의 비교를 통해 전주 종광태 토성의 축조기법에 따른 토성의 축조 시기와 운영 시기에 대해 검토하기도 했다.

다섯 번째 발표자인 차인국 조선문화유산연구원 팀장은 전주 종광대 토성 출토 후백제의 기와를 중심으로 형태, 문양, 기와 제작기법 등을 검토했으며, 광주 무진고성과 전주 동고산성, 광양 마로산성 등의 유적에서 확인되는 후백제 시기의 기와와 비교해 전주 종광태 토성이 후백제에 축조된 토성임을 밝혔다.

마지막 발표자인 강인애 원광대학교 교수는 전주 종광대 토성의 현황과 지형, 그리고 확인된 토성의 성격을 바탕으로 보존과 정비 방안에 대해서 발표했다.

특히 강 교수는 향후 후백제 연구자와 시민들이 전주 종광대 토성의 현황과 중요성을 직접 체험할 수 있는 탐방로와 전시관의 건립 필요성에 대해 역설하기도 했다.

이어진 종합토론에서는 이재운 전주대 명예교수를 좌장으로 전상학 전주문화유산연구원 실장과 조대연 전북대 교수, 이규훈 국립완주문화유산연구소장, 유재춘 강원대 교수, 최정혜 전 부산복천박물관장, 한주성 한국전통문화대학교 교수가 패널로 참여해 전주 종광대 토성의 가치와 사적 지정 방안에 대한 논의를 이어갔다.

시는 앞으로 이러한 학술대회 내용을 바탕으로 내년 상반기 중으로 사적지정 신청서를 작성하고, 전북도 문화유산위원회의 심의를 거쳐 국가유산청 문화유산위원회(사적분과)에 지정을 신청할 계획이다.





우범기 시장은 "시는 그동안 후백제의 왕도 전주의 역사를 되찾는 작업을 꾸준히 해왔다"며 "전주 종광대 토성의 발굴조사 성과와 함께 전문가·시민의 의견을 수렴하고, 전주 종광대 토성의 역사성, 진정성, 완전성을 바탕으로 사적 지정이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

