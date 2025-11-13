전북도, 15일 '행복더함 나눔 육아축제' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'천천히 함께, 우리 가족 행복 슬로런' 주제

전북도가 오는 15일 전주시 혁신도시 엽순근린공원과 기지제 일대에서 '제11회 전북특별자치도 행복더함 나눔 육아축제'를 연다.

13일 도에 따르면 이번 축제는 '천천히 함께, 우리 가족 행복 슬로런(걷기)'을 주제로 진행되며 전북도가 주최하고 전북도육아종합지원센터가 주관한다.

'제11회 전북특별자치도 행복더함 나눔 육아축제' 포스터. 전북도 제공

가족이 함께 걷고 천천히 달리는 '슬로런(걷기)'을 통해 부모와 자녀가 함께 시간을 보내며 행복한 육아의 가치를 공유하는 가족 중심 참여형 축제다.

행사는 ▲개회식 ▲오리엔테이션과 준비운동 ▲가족 행복 슬로런 ▲체험부스 활동 ▲예술공연 ▲행운권 추첨 등으로 진행된다.

특히 '가족 행복 슬로런'은 영아용(1㎞)과 유아용(3㎞) 두 코스로 구성돼 있으며, 코스 내에서 자연 보물찾기, 가족사진 인증샷, 가족 미션 수행 등 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 마련됐다. 코스를 완주한 가족에게는 기념 메달과 선물 가방이 제공된다.

또 슬로런에 참여하지 않는 가족들도 즐길 수 있도록 ▲가족 Fun Fun 체험존 ▲마음ON 부모상담존 ▲가족사랑 공연마당 등 부대 프로그램이 함께 운영돼 세대가 함께 어우러지는 축제 분위기를 더한다.





양수미 도 사회복지정책과장는 "이번 육아 축제가 부모와 자녀가 함께 웃고 걸으며 가족의 행복을 나누는 소중한 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 도민이 체감할 수 있는 건강하고 따뜻한 가족 친화 문화 확산을 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

