"10·15 규제 이후 신용대출 늘었다"…10월 가계대출 4.8조 ↑

10월 가계대출 증가폭 급등

주담대·정책대출 모두 증가폭 축소

카드론·현금서비스 등 기타대출 증가

올해 10월 전 금융권 가계대출이 4조8000억원 증가하며 전월 대비 증가폭이 확대됐다. 10·15 부동산 대책 이후 주택담보대출(주담대)과 정책대출의 증가폭은 축소됐으나, 신용대출이 증가세로 돌아선 영향이 컸다.

13일 금융위원회가 공개한 10월 가계 대출 동향을 보면 지난달 국내 모든 금융권의 가계 대출은 4조4000억원 증가했다. 이는 9월(+1조1000억원)보다 3조3000억원 늘어난 것으로, 증가폭이 확대됐다.

구체적으로 보면 주담대는 증가폭이 줄었고, 기타대출은 증가세로 전환했다. 지난달 주담대는 3조2000억원 증가했다. 이는 전월(+3조5000억원)보다 축소된 수치다. 제2금융권은 전월과 유사한 1조1000억원 증가폭을 보였다.

카드론과 현금서비스 등 신용대출을 포함한 기타대출은 1조6000억원 증가했다. 이는 전월(-2조4000억원) 대비 증가세로 전환한 것이다. 신용대출이 전월(-1조6000억원) 감소세에서 10월(+9000억원) 증가세로 전환했다.

업권별로 보면 은행권 가계 대출은 3조5000억원 증가하며 전월(+1조9000억원) 대비 증가폭이 확대됐다. 은행 자체 주담대는 1조1000억원으로 전월(+1조4000억원) 대비 증가폭이 축소됐다. 정책성 대출 역시 9000억원 증가하며 전월(+1조원) 대비 증가폭이 줄었다. 반면 기타대출은 1조4000억원 증가하며, 전월(-5000억원) 증가세로 전환됐다.

제2금융권 가계대출은 1조3000억원 증가하며 전월(-8000억원) 대비 증가세로 전환됐다. 보험(-3000원 →+1000억원)과 여전사(-1조1000억원→ +2000억원)는 전월 대비 증가세로 전환됐다. 상호금융권(+1조원→+1조1000억원)은 증가폭이 확대됐다. 저축은행(-5000억원→-2000억원)은 감소폭이 축소됐다.

이 같은 가계대출 증가폭 확대에 대해 금융위는 "주로 제2금융권 대출(+1조3000억원)이 전월(-8000억원) 대비 증가세로 전환됐고, 10월 중 중도금 대출을 실행한 분양사업장이 증가하면서 집단대출이 일시적으로 증가한 것"이라고 분석했다.





그러면서 "중도금 대출은 대출약정 체결 당시부터 실행 일정이 결정되었던 물량이며, 은행권 일반 주담대의 증가폭은 지속해서 감소하고 있는 점 등을 고려하면 가계대출이 부동산 시장에 미치는 영향은 제한적이다"고 평가했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

