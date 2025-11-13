"안동 李 대통령 생가 복원" 서대문구의회 결의안 철회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서대문구의회 건의안 철회하기로

서울 서대문구의회에서 발의돼 상임위원회 문턱까지 넘은 '이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안'이 논란 속에 결국 철회됐다.

13일 서대문구의회에 따르면 해당 안건을 발의했던 서대문구의회 김덕현 의회운영위원장은 "의도치 않게 논란이 되면서 여러 우려의 목소리를 듣게 돼 송구스러운 마음"이라며 "자칫 대통령실에까지 부담이 될 것 같아 본회의에 상정되지 않도록 철회할 계획"이라고 밝혔다.

경북 안동 출신인 그는 제310회 서대문구의회 2차 정례회를 통해 "안동에 새로운 관광인프라가 될 수 있다. 서울 구의원이지만 미약하게나마 도움이 되고자 한다"며 이 건의안을 발의했다.

건의안에는 생가 복원 사업을 조속히 추진하고, 기념 공간을 조성해 지역 경제 활성화와 관광 산업 발전 핵심 동력으로 활용하며, 지속적인 지원과 예우를 해 달라는 내용이 담겼다. 또 "이 건의안이 특정 인물에 대한 아부가 아닌, 지역 소외 문제를 해결하고 주민들의 자발적인 요청을 수용하는 것"이라는 문구도 담겼다.





건의안은 지난 11일 해당 상임위인 의회운영위원회를 통과했으나, 안동에 있는 생가 복원 건의에 서울 구의회가 나서는 모양새를 띠면서 다양한 해석을 낳았다. 특히 내년 지방선거를 앞두고 과도한 충성 경쟁에 나선 것 아니냐는 비판이 제기됐다. 개혁신당 주이삭 구의원은 페이스북에 올린 글에서 "민주당 의원들이 지방선거를 앞두고 과한 충성 경쟁을 하는 것으로밖에 볼 수 없다"고 비판했다.





