본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'2035 NDC' 비상… "산업 전기요금 3조↑"

오지은기자

김형민기자

전영주기자

입력2025.11.13 12:16

시계아이콘02분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"비용 감안하지 않는 목표 상향
생산 기반에 부담 커져" 우려
기업투자에도 차질 불가피
기업들 전력시장 이탈 가속도
재생에너지 등 PPA 본격 검토

정부가 발전 부문 탄소배출권 유상할당 비율을 50%로 확대하면 산업용 전기요금 부담이 연간 최대 3조원가량 늘어날 것이라는 전망이 나온다. 그동안 발전사들은 탄소배출권 가운데 10%만 구매해 활용했는데, 앞으로 이 비중을 50%까지 늘리겠다는 게 정부 계획이다. 앞서 정부는 2035년까지 산업 부문 온실가스 배출량 감축 목표를 발표하면서 구체적인 실현방안 중 하나로 배출권 유상할당 비중 확대를 제시했는데, 산업계는 "발전사 부담이 결국 전기로 인상으로 이어지는 만큼 결국 제조업 죽이기가 될 것"이라고 반발하고 있다. 발전사업자가 유상으로 구매해야 하는 배출권 비용이 발전단가에 반영될 경우 철강·화학·전자 등 주요 업종의 전력 원가는 업종별로 최대 수천억 원까지 증가할 수 있다는 분석이 나온다.


'2035 NDC' 비상… "산업 전기요금 3조↑"
AD

13일 관련업계에 따르면 에너지 다소비 업종인 석유화학은 나프타분해시설(NCC) 열원 교체를 망설이고 있다. 석화업계 온실가스 배출량의 70% 이상은 나프타를 분해하는 공정에서 발생한다. 이 때문에 온실가스를 줄이기 위해 열원을 전기로 바꾸기 위한 준비작업이 진행 중인데, 전기료가 오르게 되면 원가 부담이 커져 계획에 차질을 빚게 된다.


정부 방침대로 배출권 유상할당 비율이 50%로 상향된다면 비용 압박은 한층 커질 것으로 관측된다. 석유화학은 연료비를 포함한 전체 에너지 비용이 제조원가의 최대 20%에 이를 만큼 에너지 의존도가 높다. 이 가운데 전기요금은 반도체나 자동차보다 약 2배 높은 3~4% 수준이다. 지난해 인상된 산업용 전기요금의 증가분만으로도 연간 1700억원의 부담이 발생했을 정도다. 여기에 배출권 구매 비용이 더해지면 연간 약 3500억원 규모의 추가 부담이 생길 것으로 예상된다.


철강산업도 탄소를 줄일수록 전기요금이 늘어나는 구조로 고심하고 있다. 온실가스를 줄이기 위해선 수소환원제철이나 전기가열로처럼 탈탄소 공정을 활용해야 하는데, 모두 전력 의존도가 높다. 철강산업은 연간 약 1억t의 온실가스를 배출한다. 정부 목표에 맞추려면 2035년까지 약 2500만t을 줄여야 하는데, 이를 위해선 고로(용광로)를 수소환원제철 설비로 바꿔야 한다. 그러나 설비 한 기 교체에만 1조원 이상이 들고 상용화까지 10년 이상 걸린다는 게 업계 전언이다. 한 철강업계 관계자는 "수소환원제철 상용화가 10년은 더 걸릴 텐데 정부 목표는 그보다 먼저 닥친다"며 "지금처럼 기업 부담만 커지면 생산기반 자체가 흔들릴 수 있다"고 우려했다.


'2035 NDC' 비상… "산업 전기요금 3조↑"

철강업계에서는 유상 배출권 부담이 본격화될 경우 연간 6000억원대 추가 비용이 발생할 수 있을 것으로 추정하고 있다. 현재 1t당 1만450원(이날 기준)인 배출권 가격이 3만원대로 인상된다고 보수적으로 가정할 때 전기요금은 kWh당 약 9.41원 더 오르고, 포스코와 현대제철 등 철강업계 양대 기업만 해도 연간 추가 부담만 3000억원에 달할 것으로 전망된다. 이는 이들 업체의 연간 영업이익(지난해 기준)의 20%가량을 잠식하는 수준이다.


전기·전자업계에도 직격탄이 될 것이란 우려의 목소리가 적지 않다. 이 가운데 반도체, 디스플레이 사업을 영위하는 기업들의 부담이 상당할 것이란 전망이 전문가들 사이에서 나온다. 반도체는 공장을 24시간 돌려야 하는 사업의 특성상 전기료가 오르면 생산비용도 천정부지로 솟구칠 가능성이 크다. 디스플레이도 완제품의 성능을 확인하는 단계에선 많은 전기를 쓰게 된다. 업계 관계자는 "국내 AI 데이터센터에 대한 수요가 늘고 용인 반도체 클러스터 완공도 앞두고 있는 상황에서 제대로 된 전기 수급 계획조차 세워지지 않은 게 지금 상황"이라며 "여기에 탈탄소 전환 이슈까지 더해지면 전기 숙제가 더 복잡해지고 있는 형국"이라고 했다.


앞서 대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI)는 '전력수요 증가와 전력산업 생산성 향상 효과 분석' 보고서에서 향후 전기 공급망을 확대하지 못할 경우 전력 수요가 2% 늘어날 때마다 전력 가격은 일반 물가 대비 약 0.8%포인트 추가 상승하고 국내총생산(GDP)은 0.01% 감소할 것으로 내다봤다. 박경원 대한상의 SGI 연구위원은 "제조원가에서 전력비용의 비중이 높고 다른 에너지원으로의 대체가 어려운 반도체·디스플레이 등 전력 집약산업은 생산비 부담이 급격히 커져 생산 위축으로 이어질 가능성이 있다"고 강조했다.


자동차 업계는 차체에 색을 입히는 '도정' 과정에서 골머리를 앓고 있다. 도정 단계에서는 최대 180도에 달하는 고온의 열기를 1시간가량 투입해야 한다. 현대자동차의 경우 이 과정에서 배출되는 이산화탄소가 약 870t에 이르러 전체 제조 공정의 절반을 차지한다. 전기요금이 오르면 비용 부담이 커질 수밖에 없는 구조인 셈이다. 현재 현대차가 도정 단계에 투입하는 에너지 관련 비용은 연간 340억원 수준으로 파악된다. 회사는 내년부터 저온 도정 공정을 단계적으로 도입해 비용 절감을 추진할 계획이지만, 전기료 상승에 따른 부담 증가는 피하기 어렵다는 게 중론이다. 업계 관계자는 "고온의 작업환경은 차량이 내구성을 확보하고 변색 같은 문제를 방지할 수 있어 반드시 필요하다"며 "전기요금을 절감하기 위해 기존 대비 약 20도 낮은 온도에서 작업이 가능하도록 전환을 추진해야 하는 상황"이라고 했다.


'2035 NDC' 비상… "산업 전기요금 3조↑"

전기요금 인상 압력이 커지면 기업들의 전력시장 이탈 움직임도 빨라질 전망이다. 실제로 최근 산업용 전기요금이 가파르게 오르자 제조업 전반에서는 한국전력이 공급하는 전기를 사는 대신해 발전사업자와 직접 거래하는 직접전력구매계약(PPA)을 검토하는 움직임이 본격화되고 있다. 재생에너지 PPA뿐 아니라 일반 전력도 시장 가격보다 저렴하게 확보할 수 있다는 점에서 관심이 커지는 추세다. 업계 관계자는 "전기요금이 현 수준보다 더 오르면 대기업뿐 아니라 중견 제조업까지 PPA 전환을 검토할 수밖에 없다"며 "전력시장 구조가 근본적으로 달라질 수 있다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

향후 정부는 산업 전환을 돕기 위해 탄소감축차액계약(CCfD), 녹색설비 세액공제, 산업용 전력요금 안정화 대책 등을 병행할 방침이다. 하지만 구체적인 지원 규모와 시기는 아직 정해지지 않았다. 일부 업계는 일단 당장 신규 설비보다는 '에너지 효율 개선'과 '공정 최적화'부터 추진한다는 방침이다. 포스코·현대제철은 부생가스 재활용과 열회수 시스템을 확대하고, 석화업계는 스마트플랜트 기반의 공정 제어와 폐열 회수율 향상에 노력할 계획이다. 그러나 이들 조치로 줄일 수 있는 배출량은 전체의 10~15% 수준에 그칠 것으로 관측된다. 한국화학산업협회 관계자는 "어느 업종이 어느 정도의 감축을 분담할지 세부 조정이 더 필요한 상황"이라며 "어렵지만 정해진 목표에 맞추기 위해 노력할 것"이라고 말했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1107:11
    ②'3초컷' 농산물 낙찰…그들만의 리그 '도매價'
    ②'3초컷' 농산물 낙찰…그들만의 리그 '도매價'

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1013:56
    '1만원→9만원' 널뛰는 상추값, 날씨 아닌 유통구조탓
    '1만원→9만원' 널뛰는 상추값, 날씨 아닌 유통구조탓

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1106:58
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 2022년은 글로벌 금융시장이 시련을 겪은 해였다. 주요국 중앙은행의 금리 인상

  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기