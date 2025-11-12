부산 기장군, ‘거점영어센터 겨울학기’ 신입생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기장군(군수 정종복)은 오는 11월 21일까지 '거점영어센터 겨울학기' 신입생 모집을 진행한다.

기장거점영어센터는 전문 원어민 강사 100% 실용 영어회화 중심의 교육 프로그램으로, 주 5일 수업을 통해 생활 속 영어 표현력과 회화 능력을 향상시키는 데 중점을 두고 있다.

수강료는 월 4만원(성인 4만 5000원)으로, 합리적인 비용에 양질의 영어교육을 제공해 학부모와 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

이번 겨울학기 프로그램은 2025년 12월 2일부터 2026년 2월 24일까지 운영되며 ▲기장교육행복타운 ▲기장종합사회복지관 ▲정관읍교육행복센터 ▲월내복지회관 ▲일광거점영어센터 등 총 5개소에서 진행된다. 수업에는 16명의 우수한 원어민 강사가 투입될 예정이다.

모집 대상은 2025학년도 기준 초등학교 2학년부터 중학교 3학년 학생, 그리고 성인이다. 신규 수강생은 등록 전 레벨테스트(11월 10∼21일 신청 가능)를 거쳐 수준별 맞춤반에 배정된다.

정종복 군수는 "글로벌 시대에는 자신을 영어로 표현할 수 있는 능력이 점점 더 중요해지고 있다"며 "기장거점영어센터가 군민들이 영어를 쉽고 즐겁게 배우며 세계로 당당히 나아갈 수 있도록 든든한 디딤돌이 되겠다"고 말했다.





모집과 운영 관련 자세한 사항은 각 거점영어센터로 문의하면 된다.

기장거점영어센터 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

