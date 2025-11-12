전승일 광주 서구의장, 광주상인연합회 '감사패' 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전통시장상점가 활성화 기여 공로

전승일 광주 서구의회 의장은 전통시장·상점가 활성화에 기여한 공로를 인정받아 광주광역시상인연합회(회장 김승재)로부터 감사패를 받았다고 12일 밝혔다.

전승일 광주 서구의회 의장이 전통시장·상점가 활성화에 기여한 공로를 인정받아 광주광역시상인연합회로부터 감사패를 받았다. 전승일 의원실 제공

이번 감사패는 전승일 의장이 의정활동 전반에서 '변화와 혁신으로 새로운 미래를 여는 의회' 구현에 힘써온 공로와 함께 전통시장과 지역 상권의 경쟁력 강화 및 활성화를 위한 다양한 정책적 지원에 헌신해 온 점을 높이 평가한 결과다.

전 의장은 평소 현장 중심의 생활밀착형 의정활동을 통해 상인들과 꾸준히 소통하며 상권 활성화와 지역경제 회복을 위한 실질적 대안을 제시해 왔다. 지역 상권의 자생력 강화에 앞장서 온 그의 노력은 지역경제의 지속 가능한 성장 기반을 다지는 데 큰 역할을 했다.





전승일 의장은 "이 감사패는 서구의회와 함께 지역 상권을 살리고자 노력해온 모든 분과 함께 받은 것이라 생각한다"며 "앞으로도 서구의회가 지역경제의 든든한 동반자로서 상인들과 함께 성장하는 상생 의정을 실현해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

