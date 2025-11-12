KT, MS 협업해 '시큐어 퍼블릭 클라우드' 출시…국내 기업 맞춤형 보안 클라우드 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내에 데이터 저장해 데이터 보안, 디지털 주권 강화

KT가 마이크로소프트와 협업해 개발한 '시큐어 퍼블릭 클라우드(Secure Public Cloud)'를 국내 시장에 출시한다고 12일 밝혔다. 사진제공=KT

KT가 마이크로소프트(MS)와 손잡고 새로운 보안형 클라우드 서비스 '시큐어 퍼블릭 클라우드(Secure Public Cloud)'를 선보였다. KT는 해당 서비스를 공식 출시하며, 우선 금융·제조 분야 기업을 중심으로 적용한 뒤 다양한 산업군으로 확대할 계획이라고 12일 밝혔다.

이번 출시로 KT는 자사 클라우드 서비스와 MS 애저(Azure) 기반 클라우드를 결합해 멀티 클라우드 라인업을 완성했다. 이를 통해 KT는 국내 MSP(Managed Service Provider) 시장에서 한층 강화된 경쟁력을 확보하게 됐다.

시큐어 퍼블릭 클라우드는 대규모 인프라 확장성과 국내 규제 요건을 동시에 충족하는 한국형 클라우드로, 데이터 주권과 보안을 중시하는 기업 수요에 맞춰 개발됐다. KT는 ▲데이터의 저장·전송·활용 전 과정 암호화 ▲고객 자원 접근권한 강화 ▲국내 데이터 저장·관리 등이 강점이다.

특히 이 서비스에는 메모리 상 데이터를 암호화해 외부 접근을 차단하는 '기밀 컴퓨팅(Confidential Computing)' 기술이 적용됐다. 또한 하드웨어 기반의 보안 장치를 기반으로 고객이 직접 관리하는 전용 키 체계를 구축해, 데이터 암호화 전 과정을 사용자 스스로 제어할 수 있다.

모든 데이터는 국내에서 저장·운영되며, KT는 이를 통해 기업과 기관이 데이터 주권을 완전히 확보할 수 있도록 지원한다. 이에 더해 KT클라우드, 아마존웹서비스(AWS) 등과 함께 공공·민간 고객의 보안 요건에 맞춰 다양한 클라우드 옵션을 제시한다는 방침이다.





유서봉 KT 엔터프라이즈부문 AX사업본부장은 "시큐어 퍼블릭 클라우드는 고객의 디지털 주권은 강화하면서도 글로벌 수준의 보안과 컴플라이언스 기준을 충족할 수 있는 안전한 클라우드 서비스"라며, "KT는 고객들이 신뢰도 높은 소버린 클라우드 환경을 경험할 수 있도록 서비스 적용 범위를 점진적으로 확대해 갈 것"이라고 말했다.





