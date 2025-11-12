AI·이차전지·모빌리티가 울산에 떴다… ‘WAVE 2025 울산세계미래산업박람회’ 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12∼14일, ‘인공지능, 울산 산업의 미래’ 주제 UECO서



인공지능·이동수단 등 미래 산업 분야 혁신기술 한자리

울산시는 12일부터 14일까지 UECO에서 '인공지능(AI), 울산 산업의 미래'를 주제로 '웨이브 2025 울산세계미래산업박람회'를 개최한다.

올해로 두 번째를 맞는 이번 박람회는 울산의 주력 산업과 첨단기술을 융합한 울산 최대 규모 미래산업 전시회로, 지역 산업의 방향성을 가늠할 핵심 행사로 꼽힌다.

이번 박람회는 울산시와 동반성장위원회가 공동 주최하고, 울산문화관광재단·울산테크노파크·울산정보산업진흥원 등 6개 기관이 공동 주관한다.

430개 기업이 참여해 460개 부스 규모로 진행되며, 모빌리티, 첨단 자동 공장(스마트팩토리), 친환경 에너지, 이차전지, 인공지능(AI) 등 5대 미래 산업 분야의 혁신 기술이 한자리에 모인다.

전시뿐 아니라 수출·구매 상담회, 국제포럼, 부대행사 등이 함께 열려 산업 변화와 최신 기술을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.

특히 HD현대중공업, 현대자동차, SK에너지, 에쓰오일, 삼성SDI, 고려아연, 엘에스 LS MnM) 등 울산을 대표하는 글로벌 기업들이 대규모로 참가해 협동로봇·부유식 해상풍력·이차전지 소재 기술 등 세계적 수준의 기술력을 선보인다.

행사 기간 3층 컨벤션홀에서는 ▲제5회 울산국제수소에너지 포럼 ▲울산 인공지능 산업발전 컨퍼런스 ▲U-Battery Tech 포럼 등이 잇따라 열려 미래에너지와 인공지능 산업의 국제 동향을 공유하는 논의의 장이 마련된다.

학생과 시민을 위한 프로그램도 대폭 강화됐다. ▲트렌드 코리아 2026 저자 특강 ▲CES 2026 미리보기 ▲과학 유튜버 '궤도' 이야기 공연(토크콘서트) ▲울산대 RISE사업단 이세돌 초청 특강 등이 준비돼 AI와 미래산업 전환 흐름을 쉽고 흥미롭게 전달할 예정이다.

타지역 참관객의 이동 편의를 위해 셔틀버스도 운행된다. KTX울산역∼유에코 간은 오전 9시부터 오후 6시까지 30분 단위로 운행되며, 점심시간에는 알프스시장 등 지역 식당가로 노선을 확장해 울산 대표 먹거리 체험이 가능하게 했다.

또 현장에서 신청 가능한 반구천의 암각화 관광 프로그램도 운영해 산업과 문화가 어우러진 울산의 매력을 함께 소개한다.

개막식은 13일 오전 10시 컨벤션홀(3층)에서 500여명이 참석한 가운데 열리며, 울산 인공지능(AI) 반도체 기반 인공지능(AI) 산업 육성을 위한 업무협약(MOU)도 체결될 예정이다.

울산시는 이번 박람회를 통해 지역 기업의 해외 판로 개척, 우수한 울산의 기술력 홍보는 물론 인공지능(AI) 수도 울산 실현 기반 구축 등 다양한 성과를 기대하고 있다.





김두겸 시장은 "미래산업도시로의 도약을 가속화하고 시민과 함께 인공지능(AI) 산업 전환의 비전을 공유하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "울산의 산업 브랜드 가치를 세계에 각인시키겠다"라고 말했다.

울산시청.

