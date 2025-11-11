'어도어-돌고래유괴단' 소송에 증인 출석 민희진 "바보 같고 어이없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민희진 "신 감독 별도 게시, 구두 협의"

어도어가 그룹 뉴진스의 '디토' 뮤직비디오 등을 연출한 신우석 감독을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 민희진 전 어도어 대표이사가 증인으로 출석했다.

연합뉴스는 11일 서울중앙지법 민사합의62부(재판장 이현석)가 이날 어도어가 돌고래유괴단과 뮤직비디오 연출자 신우석 감독을 상대로 제기한 11억원대 손해배상 청구 소송 3차 변론을 진행했다고 보도했다.

이 자리에서 민 전 대표는 저작권 등을 이유로 돌고래유괴단이 올린 영상과 운영한 채널에 문제를 제기한 어도어 측이 어이없는 주장을 한다며 논리에 맞지 않는다고 발언했다.

민희진 전 어도어 대표가 11일 서울 서초구 중앙지방법원에서 열린 하이브와의 주식 매매대금 청구 및 주주 간 계약 해지 확인 소송에 증인으로 출석하고 있다. 연합뉴스

이 재판은 돌고래유괴단이 지난해 8월 뉴진스의 'ETA' 뮤직비디오 디렉터스컷 영상을 자체 유튜브 채널에 공개해 시작됐다. 당시 어도어 측은 회사에 소유권이 있는 뉴진스 영상을 신 감독이 어떤 권한으로 본인 채널에 게시했는지 물었다. 신 감독은 갑자기 자신이 운영하던 또 다른 비공식 팬덤 채널인 '반희수 채널'에 게시했던 뉴진스 관련 영상을 모두 삭제했다.

이후 신 감독은 "(디렉터스 컷) 무단 공개"라고 언급한 어도어의 입장문이 본인의 명예를 훼손했다며 형사고소했고, 어도어 측은 돌고래유괴단을 상대로 손해배상 소송을 제기했다.

신 감독 측이 신청한 증인으로 출석한 민 전 대표는 뉴진스의 곡인 'ETA' 뮤직비디오 감독판을 돌고래유괴단 유튜브 채널 등에 신 감독이 별도로 게시한 것은 구두로 협의가 이뤄진 사항이라고 증언했다. 뮤직비디오 감독이 완성된 작품을 개인 소셜미디어나 홈페이지에 올리는 것이 업계 전반에서 통상적으로 허용되는 일이라고 했다.

민 전 대표는 '감독판을 게시하는 데 애플의 광고대행사인 TBWA의 동의가 필요하냐'는 질문에 "컨펌할 수 있는 권리는 저한테 있다"며 "저는 (당시) 대표이사이자 프로듀서여서 애플에 물어보는 게 이상한 일"이라고 답했다.

감독판을 돌고래유괴단 채널에 업로드하면 회사 유튜브 수익이 줄어들어서 손해가 발생한다는 어도어 측의 주장에 대해서는 "바보 같고 어이없는 주장"이라고 반발했다.

특히 그는 "모든 실무자가 구두 계약을 하고 있는데 왜 굳이 하이브(어도어의 모회사)는 신 감독에게만 이런 잣대를 들이미는 건지 의아하다"고 했다.

어도어는 민 전 대표가 돌고래유괴단에 특혜를 줬다는 의혹도 제기했다. 대표가 어도어에 있던 2023년 한 해 동안 돌고래유괴단에 뮤직비디오 4편 제작비로 33억원을 지급했는데, 이는 돌고래유괴단 한 해 매출(약 132억원)의 25%에 해당하는 규모이기 때문이다.





또 '돌고래유괴단이 카카오엔터테인먼트와 주식매매 등 계약에 따라 영업이익 180억원을 달성해야 하는 것을 알고 일감을 몰아준 거 아니냐'는 질문에 민 전 대표는 "억지 주장이고 모함"이라고 반박했다. 그러면서 "신 감독은 통상 뮤직비디오 한 편을 제작할 비용으로 4~5개를 만들었다"고 했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

